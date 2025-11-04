CA Results Topper : केमिस्ट्री नको म्हणून कॉमर्स घेतला अन् ‘सीए’ झाला, कोल्हापूर विभागात आसिम मेमन प्रथम

CA Results In The Kolhapur : चार्टर्ड अकाउंटंटस् (सीए)च्या अंतिम परीक्षेचा निकाल आज आयसीएआय (दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंट ऑफ इंडिया)ने आज जाहीर केला. त्यात कोल्हापूरमधील ३४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. कोल्हापूर विभागामधून आसिम मेमन याने प्रथम क्रमांक पटकविला. अभिमान माळी दुसरा, ऋतुराज दाबाडे तिसरा, तर सुष्मिता काटकर चौथी आली. दरम्यान, देशातून मध्य प्रदेशमधील धामनोद येथील मुकुंद आगीवाल याने अंतिम परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. हैदराबादमधील तेजस मुंदडा याने द्वितीय आणि राजस्थानातील अलवर येथील बकुल गुप्ता तृतीय आला..‘आयसीएआय’तर्फे सप्टेंबरमध्ये झालेल्या परीक्षा कोल्हापूरमधील २४९ विद्यार्थ्यांनी दिली. त्यातील ३४ जण यशस्वी झाले. त्यामध्ये चैत्रा मुजुमदार, श्रीकांत महाजन, आकांक्षा पाटील, प्रथमेश गोगवेकर, ऋषिकेश पोवार, नमिता गाडवे, पूनम उपाध्ये, रसिका पाटील, अपूर्व हजारे, दर्शनी तोडकर, साक्षी झंवर, दिगंबर पाटील, जान्हवी करमरकर, ओंकार सामंत, आदित्य काजरेकर, राजकुमार मसवडे, श्यामसुंदर मालू, श्रुती गाट,मानसी कर्पट्टी, ज्योतिबा पाटील, यश पाटील, प्रियांका सावंत, ईशा गाटे, जान्हवी पावसकर, संजना दरयानी, मिथ गांधी, सूरज पाटील, तुषार घराळ, बिपाशा शेख, पूजा लटकन यांचा समावेश आहे..इंटरमेडिएट परीक्षेमध्ये कोल्हापूर विभागातून ५६४ विद्यार्थ्यांपैकी ७५ विद्यार्थी, तर फाउंडेशन परीक्षेमध्ये ३५७ विद्यार्थ्यांपैकी ५१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. दरम्यान, या परीक्षांतील यशस्वी विद्यार्थ्यांवर नातेवाईक, मित्रमंडळींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. काहींनी गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी करत आनंदोत्सव साजरा केला..Kolhapur Old Video : कसं होतं 125 वर्षांपूर्वीचं कोल्हापूर? पाहा छत्रपती शाहूंच्या करवीर नगरीचा ऐतिहासिक व्हिडिओ.रसायनशास्त्रामुळे विज्ञान नाकारले अन् ‘सीए’ झालोदहावीत असताना डॉक्टर बनायचे ठरविले. मात्र, रसायनशास्त्र आवडत नसल्याने विज्ञान शाखा नाकारून अकरावी वाणिज्य शाखेला प्रवेश घेतला. पुढे काका, आजी आणि कुटुंबीयांच्या इच्छेनुसार सीए व्हायचे म्हणून जिद्दीने तयारी केली आणि त्यात यशस्वी झाल्याचे आसिम मेमन याने सांगितले. तो म्हणाला, ‘‘मी सध्या शाहूपुरी परिसरात राहत असून मी मूळचा मालवणचा आहे. तेथे आमचा सुपर बझार आहे. मोठ्या भावाचा कोल्हापुरात हॉटेल व्यवसाय आहे. येथील छत्रपती शाहू विद्यालयात आठवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. दहावीत साठ गुण मिळाले. त्यावेळी डॉक्टर बनायचे स्वप्न होते..मात्र, कुटुंबीयांच्या इच्छेनुसार विवेकानंद महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. पुढे ९१ टक्क्यांसह बारावी उत्तीर्ण झालो आणि ‘सीए’ची तयारी सुरू केली. बी. कॉम. पूर्ण केले. दररोज आठ ते दहा तास अभ्यास करत होतो. त्या जोरावर आणि कुटुंबीयांच्या पाठबळावर सीए परीक्षेत यशस्वी झालो. विद्यार्थ्यांनी यशस्वी होण्यासाठी अभ्यासात सातत्य ठेवावे.’’ दरम्यान, विभागात द्वितीय क्रमांक मिळविणाऱ्या अभिमान याने देखील बारावीनंतर सीए होण्याचा निर्धार केला. गेली साडेतीन वर्षे त्याने जिद्दीला अभ्यासातील सातत्याची जोड देत यश मिळविले आहे.काठिण्य पातळी अधिक असलेल्या सीए परीक्षेत कोल्हापूर विभागातील ३४ विद्यार्थ्यांनी यश मिळविण्याचा क्षण अभिमानाचा आहे. गेल्या तीन वर्षांत कोल्हापूरमधून दोनशेहून अधिक विद्यार्थी सीए झाले आहेत. सीए क्षेत्रातील या नव्या पिढीमुळे कोल्हापूरच्या प्रगतीला निश्चितच गती मिळेल.- नितीन हरगुडे, अध्यक्ष, आयसीएआय शाखा कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.