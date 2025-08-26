कोल्हापूर

Ajit Pawar Love You : लाडक्या बहिणींसमोर भर सभेत अजित दादांना एकजण म्हणाला, ‘लव्ह यू दादा’ यावर अजित पवार म्हणाले,‘लव्ह यू टू’ अन् मग काय?

Ajit Dada Fan Moment : एक कार्यकर्ता, ‘वुई लव्ह यू दादा’ म्हणाला. त्याला अजित पवार यांनी,‘आय लव्ह यू टू’, असे उत्तर देताच एकच हशा पिकला. तर, ‘लाडक्या बहिणींनो, गैरसमज करून घेऊ नका असे अजित पवार म्हणाले.
Ajit Pawar Love You
Ajit Pawar Love Youesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Ajit Pawar Kolhapur : कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलण्यासाठी मंचकावर उभे राहिले. त्यांच्या नावाच्या जोरदार घोषणा सुरू झाल्या. यातच एक कार्यकर्ता, ‘वुई लव्ह यू दादा’ म्हणाला. त्याला अजित पवार यांनी,‘आय लव्ह यू टू’, असे उत्तर देताच एकच हशा पिकला. तर, ‘लाडक्या बहिणींनो, गैरसमज करून घेऊ नका, त्या माझ्या मित्राला आय लव्ह यू म्हणालो आहे,’ असे अजित पवार यांनी म्हणत प्रकरणावर पडदा टाकला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ajit Pawar
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
kolhapur city
Ajit Pawar political address

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com