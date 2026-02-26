Bribery Case Kolhapur : पोक्सोचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी ५० लाखांची मागणी, तिघांनी लुटायचा प्लॅन आखला पण पोलिसांनी

POCSO complaint blackmail case : एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेले कृष्णा ज्ञानू दाभोळे (रा. मुरगूड, ता. कागल) या मुख्याद्यापकाला जानेवारीमध्ये ॲट्राॅसिटी व पोक्सोचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी व प्रकरण मिटवण्यासाठी ५० लाखांची खंडणी मागणाऱ्या चौघांविरोधात मुरगूड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. यापैकी तेजपाल युवराज कांबळे (वय २७, रा. खंड्यामाळ, पुष्पनगर, ता. भुदरगड), सौरभ दिनकर कांबळे (१९, रा. जुनी मोरे कॉलनी, संभाजीनगर, कोल्हापूर) आणि प्रकाश शंकर यादव, (५७, रा. पुष्पनगर, ता. भुदरगड) यांना पोलिसांनी अटक केली, तर ऋषिकेश धेंडे (रा. संभाजीनगर कोल्हापूर) या संशयिताचा पोलिस शोध घेत आहेत. याबाबतची फिर्याद दाभोळे याचा मुलगा योगेश दाभोळे याने नुकतीच दिली..फिर्याद योगेश कृष्णात दाभोळे यांचे वडील कृष्णा दाभोळे (रा. मुरगूड) हे सध्या ॲट्रॉसिटी व पोक्सो गुन्हयामध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कृष्णा दाभोळे यांच्यावर ॲट्रॉसिटी व पोक्सोचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी तसेच हे प्रकरण मिटविण्यासाठी संशयित आरोपी ऋषिकेश धेंडे, तेजपाल कांबळे, सौरभ कांबळे आणि प्रकाश यादव यांनी १ ते १२ जानेवारीपर्यंत वेळोवेळी मुरगूड नाका, दाभोळे याच्या मुरगूडच्या राहत्या घरी तसेच मडिलगे बु. (ता.भुदरगड) गावच्या फाट्याजवळच्या शेत रस्त्याजवळ मडिलगे येथे ठार मारण्याच्या धमक्या देत शिवीगाळ करत तसेच फोनद्वारे रोख रक्कम रुपये १५ लाखांची खंडणी स्वरूपात घेतली होती..त्यानंतर हे प्रकरण कायमचे मिटवण्यासाठी आणखी ३५ लाख रुपयांची मागणी करून तुझी व तुझ्या घरच्यांची वाट लावतो, अशी धमकी दिल्याची फिर्याद मुरगूड पोलिसांत दिली आहे. त्यानुसार मुरगूड पोलिसांत गुन्हा नोंद केला आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता २६ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी दिली..Kolhapur Cyber Fraud : फसवणूक टाळण्यासाठी सावधगिरी हाच उपाय; तनिष्का सदस्यांची सायबर पोलिस ठाण्याला भेट.पोलिसांनी यातील संशयित तेजपाल कांबळे याच्याकडून खंडणीच्या रकमेतील खरेदी केलेले २ लाख ६६ हजार रुपयांचे सोने हस्तगत केले. पुढील तपास पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, अपर पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार व उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुरगूडचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी करे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.