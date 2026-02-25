कोल्हापूर

Balumama Temple Kolhapur : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान बाळूमामा मंदिर तीन मार्चपासून बंद राहणार

Balumama Temple closed March Kolhapur : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले बाळूमामा मंदिर काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जाणून घ्या बंद राहण्याची कारणे व तारीखा.
Kolhapur Blumama temple closed news : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील सद्‌गुरू बाळूमामा मंदिर येथे तीन ते सहा मार्चअखेर दर्शनासाठी पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय देवस्थान समितीने घेतला आहे. नऊ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या वार्षिक भंडारा उत्सवाच्या तयारीसाठी मंदिर परिसर, अन्नछत्र, भक्तनिवास, तसेच देणगी विभागात व्यापक स्वच्छता व नियोजनबद्ध तयारी हाती घेण्यात येणार आहे.

