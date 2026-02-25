Balumama Temple Kolhapur : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान बाळूमामा मंदिर तीन मार्चपासून बंद राहणार

Kolhapur Blumama temple closed news : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील सद्गुरू बाळूमामा मंदिर येथे तीन ते सहा मार्चअखेर दर्शनासाठी पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय देवस्थान समितीने घेतला आहे. नऊ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या वार्षिक भंडारा उत्सवाच्या तयारीसाठी मंदिर परिसर, अन्नछत्र, भक्तनिवास, तसेच देणगी विभागात व्यापक स्वच्छता व नियोजनबद्ध तयारी हाती घेण्यात येणार आहे. .मंदिर परिसरात दररोज हजारो भाविकांची वर्दळ असते. भंडाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर लाखोंच्या संख्येने भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने व्यवस्थापनाकडून पूर्वतयारीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील भोसले व कार्याध्यक्ष पुंडलिक होसमणी यांनी भाविकांनी या कालावधीत मंदिरात येण्याचे टाळावे व सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे..Kolhapur Weather : थंडी ओसरली, उन्हाळ्याची चाहूल; तापमानात चढ-उतार; सर्दी-खोकल्याच्या वाढत्या तक्रारी, खबरदारीची गरज.उत्सव अधिक सुव्यवस्थित आणि स्वच्छ वातावरणात पार पाडण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. नऊ मार्चपासून मंदिराचे पुन्हा भक्तांसाठी खुले होणार असून, भंडारा उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.