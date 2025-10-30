Bank Director Rule : वर्षांनुवर्षे सहकारी बँकेत तळ ठोकलेल्या संचालकांना बसणार दणका! आमदार, खासदारांना फटका

Maharashtra Cooperative Banks : सहकारी बॅंकांमध्ये सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना पुढे संचालक म्हणून राहता येणार नाही. या कायद्यानुसार बॅंकांमध्ये आता संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. निर्णयाची अंमलबजावणीच्या तारखेला संचालक राहता येणार नाही, असे स्पष्ट झाल्यास अनेक आमदार, खासदार, मंत्र्यांनाही त्यांचे संचालक पद धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे केव्हापासून संचालक पदाची दहा वर्षे मोजायची, याबाबत संभ्रमावस्था स्पष्ट करण्याबाबत बॅंक अधिकाऱ्यांसह संचालक मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत..अनेक सहकारी बँकांवर राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व आहे. किंबहुना त्यांनीच बँकांची स्थापना केली आहे. त्यामुळे तेच बँकेचे संचालक किंवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष असतात. गेल्या काही वर्षांपूर्वी एकाच संस्थेत सलग दहा वर्षे अध्यक्ष राहता येणार नाही, असा कायद्यात बदल केला होता. कालांतराने तो निर्णय रद्द करून सलग दहा वर्षे संचालकच राहता येणार नसल्याचा बदल झाला आहे..बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ मध्ये १ एप्रिल २०२५ ला बदल करून सलग दहा वर्षे एकाच व्यक्तीला एकाच बँकेत संचालक राहता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याची अंमलबजावणी एक ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली आहे. अंमलबजावणी सुरू झालेल्या तारखेपासून याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट असल्यास अनेक आमदार, खासदार, मंत्री यांना बँकेच्या राजकरणापासून दूर व्हावे लागणार आहे..Kolhapur Airport Flight : कोल्हापुरात मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवरचे अडथळे, कारवाई होणार.सध्या जिल्हा बँकेतील मंत्री, आमदार संचालक पदावर कायम राहतील की नाही, हे सांगता येत नाही. परराज्यात याबाबत अंमलबजावणी तारखेवेळी ज्यांची दहा वर्षे झाली आहेत, त्यांचे संचालक पद रद्द करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी बॅंकांतील संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. याबाबत त्यांच्या पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.