कोल्हापूर

Bank Director Rule : वर्षांनुवर्षे सहकारी बँकेत तळ ठोकलेल्या संचालकांना बसणार दणका! आमदार, खासदारांना फटका

Bank Rule : बँक संचालकांना फक्त दोन टर्मपर्यंत राहण्याचा नियम लागू झाला आहे. वर्षानुवर्षे पद धारण करून बसलेल्या संचालकांना आता घरचा रस्ता दाखवला जाणार असून, सहकारी बँक व्यवस्थापनात मोठे बदल होणार आहेत.
Bank Director Rule

वर्षांनुवर्षे सहकारी बँकेत तळ ठोकलेल्या संचालकांना बसणार दणका...

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Cooperative Banks : सहकारी बॅंकांमध्ये सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना पुढे संचालक म्हणून राहता येणार नाही. या कायद्यानुसार बॅंकांमध्ये आता संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. निर्णयाची अंमलबजावणीच्या तारखेला संचालक राहता येणार नाही, असे स्पष्ट झाल्यास अनेक आमदार, खासदार, मंत्र्यांनाही त्यांचे संचालक पद धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे केव्हापासून संचालक पदाची दहा वर्षे मोजायची, याबाबत संभ्रमावस्था स्पष्ट करण्याबाबत बॅंक अधिकाऱ्यांसह संचालक मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bank
Bank account

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com