Kolhapur : बँक अधिकाऱ्यांचे अंतर्गत आंदोलन सुरू; बँकिंग क्षेत्रातील प्रश्न ऐरणीवर

कोल्हापूर : राज्यातील बँकिंग क्षेत्रातील अंतर्गत नियमांतून आजपासून आंदोलनाला सुरुवात झाली. ३० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सर्व अधिकृत 'व्हॉटस् ॲप ग्रुप'मधून बाहेर पडून संघटित शक्तीचे दर्शन घडवले. 'यूएफबीयू'च्या आवाहनानुसार हे आंदोलन राज्यभर सुरू आहे. दरम्यान, सरकार व बँक व्यवस्थापनातील दुरावा दूर केला नाही तर पुढील टप्प्यात अचानक संप जाहीर केला जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे..पीएलआय (परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टीव्ह) नव्या धोरणाविरोधात असून, सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या विभाजनाच्या प्रयत्नांविरोधात तीव्र निषेध म्हणून पाहिले जात आहे. यूएफबीयूने या निर्णयाला विरोध करत 'बिपार्टाईट' कराराचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व अधिकारी व कर्मचारी काळ्या फिती लावून आपल्या निषेध नोंद करत आहेत. .तसेच सर्व कामकाज नियम व प्रक्रियेनुसारच करण्यात येत असून, कोणतेही अतिरिक्त किंवा अनौपचारिक सहकार्य पूर्णपणे बंद केले आहे. शाखांमध्ये सायंकाळी सहापर्यंतच कामकाज पूर्ण करून शाखा बंद करण्यात येत आहेत. त्यानंतर कोणतेही अधिकृत कॉल किंवा व्हीसी घेतल्या जात नाहीत. अधिकाऱ्यांनी आठ तासांच्या कामकाजाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास सुरुवात केली आहे..पीएलआय'च्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये कृत्रिम विभागणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा निर्णय केवळ अन्यायकारक नाही तर बँकिंग क्षेत्रातील एकात्मतेलाही धोका निर्माण करणारा आहे. सर्वांनी एकत्र राहून याला ठाम विरोध करणे गरजेचे आहे.- नीलेश पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एआयबीओसी..राज्यातील ३० हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांनी आज व्हॉटस् ॲप ग्रुपमधून बाहेर पडत आणि सायंकाळी ६ नंतर अतिरिक्त काम बंद करत आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवले आहे. हा लढा आपल्या हक्कांसाठी असून, गरज पडल्यास आम्ही पुढील टप्प्यात तीव्र आंदोलन आणि अचानक संपासाठीही तयार आहोत.- प्रमोद शिंदे, राज्य सचिव, एआयबीओसी.