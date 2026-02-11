Kolhapur Bar Council : महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिकेचा निर्णय बदलला; बार कौन्सिल निवडणुकीत नवे वाद

कोल्हापूर : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिका होती. हा निर्णय बदलून महिला व पुरुष यांच्यासाठी एकच मतपत्रिकेचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला आहे. .निवडणूक जाहीर होऊन प्रचार सुरू असताना घेतलेल्या या निर्णयाला महिला वर्गातून विरोध होत आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उद्या (ता.११) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. हा निर्णय आता बदलता येणार नसल्याचे महिला वकीलांचे मत आहे..Kolhapur Kagal Elections : सभा, जेवणावळी, एकगठ्ठा मतदान… कागल निवडणूक कारभाऱ्यांच्या हातात.देशातील सर्वच बार कौन्सिलच्या निवडणुकांचा धुरळा उडत आहे. वकिलांच्या या संघटनेत देशभरात टप्प्यटप्प्याने या निवडणुका होत आहेत. यामध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांना आरक्षण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत एकूण २५ संचालकांची निवड करावयची आहे. .आरक्षणामुळे पाच महिलांना स्थान देण्यात आले आहे. २४ मार्चला मतदान होणार आहे. यासाठी दोन्ही राज्यांत प्रचाराचा धुमधडाका सुरू आहे. निवडणुकीत महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिका देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रचारात पहिल्या पसंतीचे मत द्यावे, अशी मागणी महिलांनी केली आहे. .Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर कोल्हापूर महापालिकेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा, समिती नियुक्तीवर सर्वांचे लक्ष.त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र मतपत्रिकेबाबत जनजागृती करून मतदान करण्याचे आवाहन प्रचारातून केले आहे. आता नव्याने नियमात बदल करून पाच महिलांसाठी स्वतंत्र असणारी मत पत्रिका रद्द केली आहे. त्या ठिकाणी महिला व पुरुष अशा सर्वच उमेदवारांसाठी एकच मतपत्रिका ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. .बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन यांनी राज्यातील सर्व बार कौन्सिलच्या अध्यक्ष व सचिव आणि उच्चस्तरीय निवडणूक समित्यांना याबाबत कळविले आहे. तसेच पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे मतपत्रिकांची छपाई झाली असल्यास ती बदलून घ्यावी. नव्याने छपाई होणाऱ्या मत पत्रिकांवर महिलांच्या नावापुढे ‘डब्ल्यू’ असा इंग्रजी शब्दांत उल्लेख करावा, असेही म्हटले आहे..दरम्यान, कर्नाटकातील तक्रारीवर हा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या कोणत्याही सदस्याने यावर आक्षेप घेतला नाही. आता निवडणुकीतील प्रचाराचा टप्पा फार पुढे गेला आहे. त्यामुळे एकाच मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावर आम्ही उद्याच (ता. ११) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ॲड. शैलजा चव्हाण यांनी सांगितले. पसंती क्रमाकांनुसार मतदान असल्यामुळे पहिल्याप्रमाणेच महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिका असावी, असा आमचा आग्रह राहणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.