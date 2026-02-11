कोल्हापूर

Kolhapur Bar Council : महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिकेचा निर्णय बदलला; बार कौन्सिल निवडणुकीत नवे वाद

Women Reservation : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल निवडणुकीत महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिका देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अचानक बदलण्यात आल्याने वकील वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिका होती. हा निर्णय बदलून महिला व पुरुष यांच्यासाठी एकच मतपत्रिकेचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला आहे.

