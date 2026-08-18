Manyar Snake : रात्रपाळीवर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याच्या अंथरुणात आढळला विषारी मण्यार साप; प्राथमिक आरोग्य केंद्रात खळबळ, कुठून आला साप अन् नेमके काय घडले?

बाजारभोगाव (जि. कोल्हापूर) : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रात्रपाळीसाठी झोपलेल्या महिला आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या अंथरुणात विषारी मण्यार साप आढळल्याने रविवारी पहाटे खळबळ उडाली. सुदैवाने सापाने कोणालाही दंश केला (Manyar snake incident in Kolhapur) नाही. मात्र, या घटनेमुळे कर्मचारी, रुग्ण व नातेवाइकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही आरोग्य केंद्रात चार साप आढळल्याने सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..शनिवारी रात्री आरोग्य सहायिका सारिका पाटील व परिचारिका टोणपे रात्रपाळीसाठी परिचारिका रूममध्ये झोपल्या होत्या. पहाटे सारिका पाटील यांच्या अंथरुणात साप असल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी आरडाओरडा केला. सर्पमित्र सारिका कोकाटे यांना तातडीने बोलावून घेतले. त्यांनी साप पकडून सुरक्षित ठिकाणी सोडला. हा साप मण्यार असल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया शिबिरात सहा महिलांवर शस्त्रक्रिया केली होती. त्यामुळे केंद्रात रुग्ण, नातेवाइकांची गर्दी होती. घटनेची माहिती मिळताच पंचायत समिती सदस्य दत्तात्रय खोत यांनी केंद्राला भेट देऊन महिलांना तातडीने घरी पाठविण्यात आले..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.दरम्यान, वर्षभरापूर्वी छताची दुरुस्ती करून जुन्या पत्र्यांवरच नवीन पत्रे बसविल्याने निर्माण झालेल्या पोकळीत उंदरांचा सुळसुळाट वाढला आहे. जनरेटर असूनही रात्री महिला कर्मचाऱ्यांना तो सुरू करण्याची अडचण असल्याने वीज गेल्यास आरोग्य केंद्र अंधारात जाते. इमारतीची दुरुस्ती, सापप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..Shirala Nag Panchami : शिराळ्यात नागपंचमीचा उत्साह; वनविभागाच्या देखरेखीखाली 41 ठिकाणी जिवंत नागांचे दर्शन; पांढरा नाग ठरला मुख्य आकर्षण.आरोग्य केंद्रात वारंवार साप आढळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कर्मचारी व रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी संबधित विभागाने इमारतीची तातडीने पाहणी करून सापांचा वावर रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.-दत्तात्रय खोत, पंचायत समिती सदस्य.रिक्त शिपाई पदे भराआरोग्य केंद्रातील चार शिपाई पदांपैकी तीन पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रात्रपाळीत महिला कर्मचाऱ्यांवरच जबाबदारी येत आहे. पुरुष शिपायांची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.