Belgaum-Kolhapur Direct Railway : सर्वेक्षण झाले, पण प्रत्यक्ष काम कधी? बेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेच्या प्रतीक्षेला कंटाळून नागरिक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत, जनआंदोलनाचा निर्धार

बेळगाव : बेळगाव-कोल्हापूर थेट रेल्वेची प्रतीक्षा कायम असल्याने या प्रकल्पासाठी निपाणी परिसरातील नागरिकांनी पुन्हा जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला (Belgaum to Kolhapur direct train connectivity demand) आहे. ‘सकाळ’ने १६ ऑक्टोबर रोजी ‘कागदावरचे प्रकल्प’ या सदराखाली ‘बेळगाव-कोल्हापूर थेट रेल्वेची प्रतीक्षाच’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेत नागरिकांनी या मागणीसाठी एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर व्हॉट्स ॲपच्या माध्यमातून ‘रेल्वे जनआंदोलन’ हा ग्रुप तयार करण्यात आला असून, बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेसाठी संघटितपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे..बेळगाव आणि कोल्हापूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांना थेट रेल्वेने जोडण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. या दोन्ही शहरादरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सध्या रेल्वेने जाण्यासाठी मिरजमार्गे जावे लागते. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढतो. बेळगाव, निपाणी आणि कोल्हापूर परिसरातील नागरिकांसाठी थेट रेल्वेसेवा सुरू झाल्यास प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणामुळे या प्रकल्पाबाबत आशा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, सर्वेक्षणानंतर प्रकल्पाच्या पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया, आवश्यक मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाच्या दिशेने होणारी प्रगती याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे..Belgaum-Nipani-Kolhapur Railway Line : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी 123 वर्षे प्रतीक्षा! 31 हजार पोस्टकार्ड पाठवूनही प्रकल्प रखडला; लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची अपेक्षा.‘सकाळ’ने याकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर निपाणी परिसरातील नागरिकांनी या प्रश्नासाठी पुन्हा संघटित प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर तयार करण्यात आलेल्या ‘रेल्वे जनआंदोलन’ या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून नागरिकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर थेट रेल्वेची मागणी व्यापक स्तरावर मांडणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आणि संबंधित रेल्वे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींपर्यंत ही मागणी पोहोचविणे, यासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.