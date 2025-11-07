कोल्हापूर

बेळगावात ऊस आंदोलनाला हिंसक वळण! संतप्त शेतकऱ्यांतर्फे दगडफेक, पोलिसांकडून लाठीहल्ला

While CM Siddaramaiah held a meeting with sugar factory owners in Bengaluru, thousands of farmers blocked the highway: ऊस आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झालं आहे. उसाला योग्य दर मिळावा, यासाठी हे आंदोलन सुरु आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बेळगावः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन शुक्रवारी परत तापले. उसाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर जाहीर करण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग बंदचा इशारा दिल्यानंतर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पोलिसांच्या वाहनांवर दगडफेक केली. परिणामी हत्तरगी परिसरात परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे.

Kolhapur
Karnataka
sugarcane
belgaum
bengaluru

