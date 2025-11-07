बेळगावात ऊस आंदोलनाला हिंसक वळण! संतप्त शेतकऱ्यांतर्फे दगडफेक, पोलिसांकडून लाठीहल्ला

बेळगावः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन शुक्रवारी परत तापले. उसाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर जाहीर करण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग बंदचा इशारा दिल्यानंतर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पोलिसांच्या वाहनांवर दगडफेक केली. परिणामी हत्तरगी परिसरात परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे..मूडलगी तालुक्यातील गुर्लापूर क्रॉस येथे कर्नाटक राज्य शेतकरी संघ आणि हरित सेनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन आज नवव्या दिवशी पोहोचले आहे. यावेळी हुक्केरी तालुक्यातील हजारो शेतकरी ट्रॅक्टरसह हत्तरगी टोल गेटपर्यंत पोहोचले असून त्यांनी महामार्गावर उतरून राज्य सरकार आणि कारखानदारांविरोधात तीव्र घोषणा दिल्या. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी लाठीहल्ला केल्याने शेतकऱ्यांनी पोलिसांविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत दगडफेक केली. या घटनांमुळे हत्तरगी टोल गेट परिसरात परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे..voters duplicate names: चिपळूणमधील मतदार यादीतून ४०० दुबार नावे हटवली; निवडणूक तयारीसाठी अंतिम यादी अद्ययावत.एकीकडे मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांनी बेंगळुरूमध्ये साखर कारखानदारांची बैठक घेतली असताना दुसरीकडे शेतकरी ३५०० रुपये प्रति टन दराची मागणी करत बेळगाव जिल्ह्यात रस्त्यावर उतरले आहेत. पोलिसांनी लाठीहल्ला करून आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांचा संताप उसळला आणि त्यांनी पोलिस वाहनांवर दगडफेक केली..Crime: धक्कादायक! रुग्णालयात कामाचा ताण वाढला; १० रुग्णांना संपवलं, तर अन्य २७ जणांना... नर्सचा भलताच कांड वाचून व्हाल थक्क.दरम्यान, या घटनेवर राज्याचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी पोलिसांनी संयमाने वागावे, शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर करू नये, असे आदेश दिले आहेत. काही ठिकाणी दगडफेक झाली असली तरी पोलिसांनी संयम पाळला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत. मुख्यमंत्री वारंवार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः बैठक घेत आहेत, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.