कोल्हापूर

Sesame Oil : रोज रात्री दोन थेंब तीळ तेल नाभीला लावा अन् पाहा कमाल

Sesame Oil

Sesame Oil

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Sesame Oil

Sesame Oil

esakal

तीळ तेल

तीळ तेल रोज रात्री दोन थेंब नाभीत सोडल्यास अनेक आजारांवर आपल्याला मात करता येते.

Loading content, please wait...
Oil
Sesame Seeds

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com