Woman Robbed Gold : एसटीमधून प्रवास करताय सावधान! आजीला गुंगीचा पदार्थ देऊन कोल्हापुरात तब्बल दोन तोळे सोन्यावर मारला डल्ला

एसटीमध्ये वृद्धेला गुंगीचे पेढे देऊन चोरी:वेरवली खुर्द, लांजा येथील ६८ वर्षीय अनिता सरदेसाई यांच्याकडून मलकापूर आगाराजवळ 'शेलार' नावाच्या व्यक्तीने पेढ्यात गुंगीचे औषध देऊन दोन तोळ्यांचा सोन्याचा हार चोरला. शाहूवाडी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.नवरात्रात महिलांच्या दागिन्यांवर चोरट्यांचा डोळा:जिल्ह्यात महिलांच्या दागिने हिसकावण्याच्या घटना वाढल्या असून, देवदर्शनाला जाणाऱ्या महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जिल्हा पोलिसप्रमुखांनी पुढाकार घेऊन कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.इतर दोन घटना:इचलकरंजीकडे जाणाऱ्या एसटीमध्ये मनीषा माकणे (हेर्ले) यांच्या हातातील दीड तोळ्याची सोन्याची बांगडी चोरली. कागल आगारासमोर संध्या शहा यांच्या दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या निर्मला संपकाळ यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मणिमंगळसूत्र हिसकावून चोरटे पसार झाले..Kolhapur ST Bus : एसटीमधून लांज्याकडे निघालेल्या वृद्धेला पेढ्यातून गुंगी येणारा पदार्थ देऊन दोन तोळ्यांचा सोन्याचा हार लुबाडण्यात आला. हा प्रकार मलकापूर आगाराजवळ लक्षात आला. पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून संशयितांचा कसून शोध सुरू केला आहे..शाहूवाडी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः अनिता अवधूत सरदेसाई (वय ६८, रा. वेरवली खुर्द, लांजा) कोल्हापूरहून एसटीतून गणपतीपुळेकडे निघाल्या होत्या. शेजारील सीटवर 'शेलार' नावाच्या व्यक्तीने त्यांच्याशी बोलत बोलत पेढा खायला दिला. काही वेळातच त्या बेशुद्ध झाल्या. मलकापूर आगारात त्यांना शुद्ध येताच गळ्यातील दोन तोळे वजनाचा हार मिळून आला नाही. शेजारी बसलेल्या शेलार यानेच गुंगीचे औषध देऊन हार चोरल्याची खात्री झाल्याने त्यांनी शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. हा प्रकार गुरुवारी (ता.१८) घडला आहे. यासंदर्भातील फिर्याद आज शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आधार घेत तपासाला गती दिली आहे..ऐन नवरात्रीत महिलांच्या दागिन्यांवर चोरट्यांचा डोळामहिलांचे दागिने हिसकावण्याचे आणखी दोन प्रकार घडले आहेत. ऐन नवरात्रीत यामुळे महिलांमध्ये देवदर्शनासाठी निघतानाही चिंतेचे वातावरण आहे. जिल्हा पोलिसप्रमुखांनीच पुढाकार घेऊन अशा कृत्यांना पायबंद घालावा, अशी मागणी होत आहे.दुसरा प्रकारही एसटीतचअन्य एक घटनेत एसटी बसमधून इचलकरंजीला निघालेल्या महिलेच्या हातातील दीड तोळ्याची सोन्याची बांगडी चोरट्याने पळवली. तावडे हॉटेल परिसरात एसटी पोहोचताच हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. याबाबत मनीषा प्रकाश माकणे (वय ४७, रा. हेर्ले, ता. हातकणंगले) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..कागलमध्ये हिसडा मारून मंगळसूत्र चोरलेफिर्याद निर्मला इंद्रजित संपकाळ (वय ३६,रा. गहनीनाथनगर, कागल) त्यांची मैत्रीण संध्या शहा यांच्या दुचाकीवरून कागल आगारासमोरून निघाल्या होत्या. रविवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी पाठीमागे बसलेल्या संकपाळ यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मणिमंगळसूत्र हिसकावले. चोरटे भरधाव वेगाने महामार्गाच्या दिशेने निघून गेले. कागल पोलिस ठाण्यात याची नोंद आहे..GST Raid Kolhapur : कोल्हापुरात जीएसटी विभागाची धाड, तब्बल २१ कोटींचा कर चुकवला; गोपनीय माहिती समोर आली