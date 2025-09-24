कोल्हापूर

Woman Robbed Gold : एसटीमधून प्रवास करताय सावधान! आजीला गुंगीचा पदार्थ देऊन कोल्हापुरात तब्बल दोन तोळे सोन्यावर मारला डल्ला

ST Bus Robbery : एसटीमधून लांज्याकडे निघालेल्या वृद्धेला पेढ्यातून गुंगी येणारा पदार्थ देऊन दोन तोळ्यांचा सोन्याचा हार लुबाडण्यात आला.
एसटीमध्ये वृद्धेला गुंगीचे पेढे देऊन चोरी:

वेरवली खुर्द, लांजा येथील ६८ वर्षीय अनिता सरदेसाई यांच्याकडून मलकापूर आगाराजवळ ‘शेलार’ नावाच्या व्यक्तीने पेढ्यात गुंगीचे औषध देऊन दोन तोळ्यांचा सोन्याचा हार चोरला. शाहूवाडी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

नवरात्रात महिलांच्या दागिन्यांवर चोरट्यांचा डोळा:

जिल्ह्यात महिलांच्या दागिने हिसकावण्याच्या घटना वाढल्या असून, देवदर्शनाला जाणाऱ्या महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जिल्हा पोलिसप्रमुखांनी पुढाकार घेऊन कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

इतर दोन घटना:

इचलकरंजीकडे जाणाऱ्या एसटीमध्ये मनीषा माकणे (हेर्ले) यांच्या हातातील दीड तोळ्याची सोन्याची बांगडी चोरली. कागल आगारासमोर संध्या शहा यांच्या दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या निर्मला संपकाळ यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे मणिमंगळसूत्र हिसकावून चोरटे पसार झाले.

Kolhapur ST Bus : एसटीमधून लांज्याकडे निघालेल्या वृद्धेला पेढ्यातून गुंगी येणारा पदार्थ देऊन दोन तोळ्यांचा सोन्याचा हार लुबाडण्यात आला. हा प्रकार मलकापूर आगाराजवळ लक्षात आला. पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून संशयितांचा कसून शोध सुरू केला आहे.

