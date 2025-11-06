कोल्हापूर

Kolhapur Sugar Factory : भोगावती साखर कारखान्याचा विक्रमी ऊस दर; राज्यातील सर्वाधिक दर देणारा कारखाना ठरला

Bhogawati Sugar Factory : भोगावती साखर कारखान्याने यंदा विक्रमी ऊस दर जाहीर केला असून, राज्यातील सर्वाधिक दर देणारा कारखाना ठरला आहे. या निर्णयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
Kolhapur Sugar Factory news

भोगावती साखर कारखान्याने यंदा विक्रमी ऊस दर जाहीर केला असून, राज्यातील सर्वाधिक दर देणारा कारखाना ठरला आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Sugarcane Rate : कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून ऊस दरावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता हळूहळू प्रतिसाद मिळू लागला आहे. शेतकरी संघटनांच्या दबावानंतर साखर कारखान्यांकडून दर जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील भोगावती सहकारी साखर कारखान्याने उच्चांकी ३ हजार ६५३ रुपये प्रति टन ऊस दर जाहीर केला आहे. चेअरमन शिवाजीराव पाटील व संचालक मंडळ भोगावती सह.साखर कारखाना यांनी घेतलेल्या बैठकी नंतर हा निर्णय देण्यात आला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Raju Shetti
sugarcane
sugar
Sugar Factory
Sugar Crops
Cooperative Sugar Factories
political news kolhapur
Bhogawati river
sugar mill season
sugar mill museum
kolhapur city
Sugar industry challenges 2025
Sugar production costs
Sugarcane FRP dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com