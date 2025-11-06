Kolhapur Sugar Factory : भोगावती साखर कारखान्याचा विक्रमी ऊस दर; राज्यातील सर्वाधिक दर देणारा कारखाना ठरला

Kolhapur Sugarcane Rate : कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून ऊस दरावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता हळूहळू प्रतिसाद मिळू लागला आहे. शेतकरी संघटनांच्या दबावानंतर साखर कारखान्यांकडून दर जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील भोगावती सहकारी साखर कारखान्याने उच्चांकी ३ हजार ६५३ रुपये प्रति टन ऊस दर जाहीर केला आहे. चेअरमन शिवाजीराव पाटील व संचालक मंडळ भोगावती सह.साखर कारखाना यांनी घेतलेल्या बैठकी नंतर हा निर्णय देण्यात आला..यापूर्वी कागल तालुक्यातील बिद्री सहकारी साखर कारखान्याने ३ हजार ६१४ रुपये दर जाहीर केला होता. भोगावती कारखान्याने दिलेला दर राज्यातील सर्वाधिक ठरल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळणार आहे. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी साखर कारखानदारांनी दर जाहीर करूनच धुराडे पेटवावे, अशी भूमिका घेतल्याने जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांनाही दर जाहीर करण्यासाठी दबाव वाढला आहे..भोगावती कारखान्याचा हा दर राज्यातील पहिला विक्रमी उस दर ठरला आहे. दरम्यान यावर शेतकरी संघटनांची काय भूमिका असणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. साखर व्यतिरिक्त कोणताही बायप्रॉडक्ट नसताना ३ हजार ६५३ रुपये दर दिल्याने जिल्ह्यातील इतर साखर कारखाने काय भूमिका घेतात याकडे पहावे लागणार आहे..Devendra Fadanvis Kolhapur : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर ऊस कांड्या फेकल्याचे प्रकरण, चौघांवर गुन्हा दाखल, राजू शेट्टींची संतप्त प्रतिक्रिया.मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकल्याऊस दराच्या प्रश्नावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, आंदोलन पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता अज्ञात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली..मागील काही दिवसांपासून ऊस दराबाबत कारखानदार, शेतकरी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची स्थिती आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.