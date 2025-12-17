कोल्हापूर

Kolhapur Sugar Factory : भोगावती कारखान्याचा ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रोत्साहनपर दराचे ४१ लाख रुपये खात्यावर जमा

Bhogawati Sugar Factory Releases : भोगावती सहकारी साखर कारखान्याने मागील हंगामातील अखेरच्या टप्प्यात गाळप झालेल्या उसाला प्रोत्साहनपर दर जाहीर करून रक्कम थेट खात्यावर जमा केली. २३ फेब्रुवारी ते १० मार्चदरम्यान गाळप झालेल्या उसासाठी प्रतिटन ५० ते १०० रुपये देत ४० लाखांहून अधिक रक्कम
Bhogawati Sugar Factory Releases

Bhogawati Sugar Factory Releases

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राशिवडे बुद्रुक : भोगावती सहकारी साखर कारखान्याने गेल्या हंगामात अखेरच्या टप्प्यात गाळप उसाला प्रोत्साहनपर दर जाहीर केला होता. याची रक्कम संबंधित ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केल्याची माहिती अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव पाटील व उपाध्यक्ष राजाराम कवडे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
sugarcane
sugar
Sugar Factory
agitation for FRP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com