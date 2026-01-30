Kolhapur Rare Birds : पश्चिम घाटात निसर्गाचा खजिना; दुर्मीळ पक्ष्यांमुळे जंगल परिसंस्था सुरक्षित असल्याचे संकेत

कडगाव : भुदरगड तालुक्यातील पश्चिम घाटातील दुर्मीळ व वैशिष्ट्यपूर्ण पक्षी प्रजातींची नोंद झाली आहे. भृंगराज (सदर्न लार्ज रॅकेट-टेल्ड ड्राँगो) आणि मलबारी कर्णा (मलबार ट्रोगॉन) या दोन्ही पक्ष्यांचे निरीक्षण येथे आढळले आहे..पक्षी निरीक्षक प्रमोद कुंभार, अमोल शिरोडकर, गजानन देसाई व रणजित देसाई यांना हे पक्षी निरीक्षणात दिसून आले. भृंगराज हा लांब रॅकेटसारख्या टोकाच्या शेपटीमुळे सहज ओळखू येणारा आकर्षक पक्षी आहे. तो प्रामुख्याने दाट जंगल, उंच झाडे आणि शांत परिसर पसंत करतो.\r\n\r.साताऱ्यातील किरकसालमध्ये आढळला 'बदामी डोक्याचा राघू'; पश्चिम घाटात पक्ष्याचा आश्चर्यकारक आढळ, काय आहे खासियत?.हा पक्षी कीटक, सरडे व लहान प्राण्यांवर उपजीविका करतो. इतर पक्ष्यांचे आवाज हुबेहूब अनुकरण करण्याची त्याची क्षमता प्रसिद्ध आहे. भृंगराजाची उपस्थिती ही जंगलातील नैसर्गिक संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. .मलबारी कर्णा हा पश्चिम घाटातील स्थानिक व दुर्मीळ पक्षी आहे. तो सदाहरित व अर्ध-सदाहरित जंगलांत आढळतो. नर मलबारी कर्ण्याचा लाल पोटभाग, काळे डोके आणि पिवळसर चोच विशेष लक्ष वेधून घेतात. मादीचा रंग तुलनेने फिकट असतो. .Ratnagiri Tourism : कोकणचे विहंगवैभव धोक्यात! स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या घटतेय, संवर्धनाची गरज वाढतेय.हा पक्षी शांत स्वभावाचा असून, झाडांच्या दाट सावलीत एकटा किंवा जोडीने बसलेला आढळतो. कीटक, अळ्या त्याचे मुख्य अन्न आहे. मलबारी कर्णा हा जंगलाच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा निर्देशक पक्षी मानला जातो. या दोन दुर्मीळ पक्ष्यांची नोंद झाल्याने भुदरगड तालुक्यातील जंगल परिसंस्था अजूनही समृद्ध व सुरक्षित असल्याचे दर्शवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.