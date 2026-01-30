कोल्हापूर

Kolhapur Rare Birds : पश्चिम घाटात निसर्गाचा खजिना; दुर्मीळ पक्ष्यांमुळे जंगल परिसंस्था सुरक्षित असल्याचे संकेत

Bhudargad Forest : भुदरगड जंगलात मलबारी कर्णा आणि रॅकेट-टेल्ड ड्रोंगो (भृंगराज) यांसारख्या दुर्मीळ पक्ष्यांचे दर्शन झाल्याने पश्चिम घाटातील समृद्ध जैवविविधतेवर पुन्हा प्रकाश पडला आहे.
Rare Malabar Trogon and Drongo birds spotted in Bhudargad forest region of Western Ghats.

सकाळ वृत्तसेवा
कडगाव : भुदरगड तालुक्यातील पश्चिम घाटातील दुर्मीळ व वैशिष्ट्यपूर्ण पक्षी प्रजातींची नोंद झाली आहे. भृंगराज (सदर्न लार्ज रॅकेट-टेल्ड ड्राँगो) आणि मलबारी कर्णा (मलबार ट्रोगॉन) या दोन्ही पक्ष्यांचे निरीक्षण येथे आढळले आहे.

