भुदरगडमध्ये मॅग्नेटिक पॉइंट? उताराऐवजी चढाच्या दिशेनं जाते न्यूट्रल गाडी, VIDEO VIRAL

भुदरगड तालुक्यात असलेल्या खेडगे-एरंडपे मार्गावर रक्षादेवी घाटात मॅग्नेटिक पॉइंट असल्याचा दावा करणारे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यात उतारावर उभी केलेली गाडी खाली न जाता चढाच्या दिशेनं सरकत असल्याचा दावा केला जात आहे. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर हा मॅग्नेटिक पॉइंट असल्याची चर्चा रंगली आहे. खेडगे गावापासून काही अंतरावर हा घाट आहे. Experts Explain Bhudargad Magnetic Point Viral Claim.राधानगरी तालुक्याला जोडणारा खेडगे एरंडपे मार्ग असून या मार्गावर असणाऱ्या रक्षादेवी घाटात काही ठिकाणी रस्ता खचला आहे. नितवडेला जाणाऱ्या फाट्याजवळ हा मॅग्नेटिक पॉइंट असल्याचं म्हटलं जात आहे. चारचाकी गाडी थांबवून न्यूट्रल केल्यानंतर ती उताराच्या दिशेनं जाण्याऐवजी चढाकडे सरकत आहे. खात्री करण्यासाठी अनेकदा गाडी उतारावर थांबवली. तरीही ती चढाच्या दिशेनं सरकत असल्याचा अनुभव आल्याचं व्हायरल व्हिडीओतील व्यक्तीने म्हटलं आहे. आता या मॅग्नेटिक पॉइंटची चर्चा परिसरात होत आहे..अंगावर काटा आणणारा VIDEO, सिंहिणीनं पंजात पकडलं, अर्धा तास तसाच पडून राहिला गुराखी.दरम्यान, भौतिकशास्त्राचे तज्ज्ञ डॉक्टर शरद व्हनाळकर यांच्या मते मॅग्नेटिक शक्तीपेक्षा तिथली भोगोलिक रचना, प्रत्यक्षात चढ उतार आणि क्षितीजरेषेमुळे ऑप्टिकल इल्युजनही याला कारणीभूत असू शकते. याची वैज्ञानिक तपासणी झाल्यानंतरच नेमकं कारण स्पष्ट होऊ शकतं असं म्हटलंय..घाटरस्त्यावर किंवा डोंगर उतारावर गाडी उतराच्या दिशेनं न जाता उलट जाण्यामागे ऑप्टिकल इल्युजन किंवा गुरुत्कार्षण हे कारण असते. याला मॅग्नेटिक हिल म्हटलं जातं. मात्र भुदरगडमध्ये जो दावा केला जातोय त्याचं परीक्षण करण्याची आवश्यकता असल्याचं शिवाजी विद्यापीठातील औद्योगिक रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ़क्टर राहुल माने यांनी म्हटलंय..भारतात लडाखमध्ये मॅग्नेटिक हिल आहे. याशिवाय अमरेलीत तुळशीश्याम रोडही यासाठी प्रसिद्ध आहे. तसंच कालो डुंगर किंवा ब्लॅक हिलही यासाठी ओळखला जातो. तर छत्तीसगढच्या कवर्धा जिल्ह्यातही असे ठिकाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.