Kolhapur Sugar Factory : ‘बिद्री’ कारखान्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय; नोव्हेंबरचे ऊसबिल थेट खात्यावर जमा

November Sugarcane Bill Credited : नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात १.३० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करत कारखान्याने संपूर्ण ऊसबिल वेळेत अदा केले.
बिद्री : येथील श्री दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याने शेतकरी हिताला प्राधान्य देत चालू गळीत हंगामातील १६ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत गाळप झालेल्या उसासाठी प्रतिटन ३६१४ रुपये या दराने उसबिलाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याची माहिती कारखान्याचे उपाध्यक्ष मनोज फराकटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

