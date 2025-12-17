Kolhapur Sugar Factory : ‘बिद्री’ कारखान्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय; नोव्हेंबरचे ऊसबिल थेट खात्यावर जमा

बिद्री : येथील श्री दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याने शेतकरी हिताला प्राधान्य देत चालू गळीत हंगामातील १६ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत गाळप झालेल्या उसासाठी प्रतिटन ३६१४ रुपये या दराने उसबिलाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याची माहिती कारखान्याचे उपाध्यक्ष मनोज फराकटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली..दुसऱ्या पंधरवड्यात कारखान्याने एक लाख ३० हजार ६३२ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून, त्याची संपूर्ण देय रक्कम शेतकऱ्यांना आदा केली आहे. तसेच १ ते १५ नोव्हेंबर या पहिल्या पंधरवड्यातील तोडणी व वाहतूक बिलेही अदा केली आहेत..Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; पहिला हप्ता ३१०० रुपये प्रती मेट्रिक टन जाहीर!.चालू गळीत हंगामात आजअखेर कारखान्याने एकूण ३ लाख ५६ हजार ६२५ टन उसाचे गाळप केले आहे. सरासरी ११.५५ टक्के साखर उताऱ्याने ३ लाख ८७ हजार ३०० क्विंटल साखर उत्पादन झाले असून, आजचा साखर उतारा १२.६५ टक्के इतका समाधानकारक नोंदविण्यात आला आहे..१ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत गाळप झालेल्या १,०२,२७२ टन ऊसासाठी प्रतिटन ३६१४ रुपये दराने उसबिलाची रक्कम आधीच अदा केली असून, अशाप्रकारे आजअखेर एकूण २ लाख ३२ हजार ९०४ मेट्रिक टन ऊसाची उसबिले शेतकऱ्यांना मिळाली आहेत. बुधवार (ता.१७) पासून आपल्या बँक शाखेशी संपर्क साधावा..Kolhapur Sugar Factory : भोगावती कारखान्याचा ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रोत्साहनपर दराचे ४१ लाख रुपये खात्यावर जमा.चालू हंगामात कारखान्याने १० लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, शेतकऱ्यांनी आपला संपूर्ण पिकवलेला ऊस बिद्री साखर कारखान्याकडे गाळपासाठी पाठवावा, असे आवाहन उपाध्यक्ष मनोज फराकटे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.