Ichalkaranji Municipal Corporation: 'इचलकरंजी महापालिकेसाठी भाजपकडून उमेदवरांची जुळवाजुळव'; इच्छुकांत धाकधूक, शिवसेनेच्या इशाऱ्याने खळबळ

इचलकरंजी: इचलकरंजी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे. आता संभाव्य उमेदवारांच्या चाचपणीला सुरुवात झाली आहे. विशेषतः भाजपकडून प्रत्येक प्रभागांतील संभाव्य उमेदवारांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. त्यासाठी इच्छुकांकडून संपूर्ण माहितीचे अर्ज घेतले जात आहेत. त्यामुळे भाजपकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. इच्छुकांत धाकधूक वाढत आहे. .महापौर आरक्षणाबरोबरच प्रभाग आरक्षणाची सोडत अद्याप झालेली नाही. पण प्रभागातील संभाव्य आरक्षण काय असू शकते, याचा अंदाज बांधत संभाव्य उमेदवारांची नावे चर्चेत येत आहेत. सुरुवातीला महाविकास आघाडीने यंत्रणा गतिमान केली होती. महायुती होणार असल्याच्या जाहीर चर्चा सुरू आहेत. पण अद्याप खुल्या स्वरुपात एकत्रित बैठक झालेली नाही. .पण भाजपची यंत्रणा मात्र गतीने कामाला लागल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजपकडून इच्छुकांची गर्दी आहे. त्यामुळे आवाडे व हाळवणकर गट यांच्याकडून उमेदवार निश्चित करताना कसा समन्वय राहणार याकडेही लक्ष लागले आहे. साधारणपणे ३२-३२ जागा दोन्ही गटाला दिल्या जातील, असे सांगितले जात आहे..सध्या इच्छुकांकडून स्पर्धक उमेदवारांचा कानोसा घेतला जात आहे. त्याच्यापेक्षा आपली उमेदवारी किती प्रबळ आहे, हे पक्षश्रेष्ठींकडे सांगण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळविण्यासाठी चुरस पाहावसाय मिळत आहे. सध्या आवाडे व हाळवणकर गटाकडून उमेदवारांची नावे जिल्ह्यातील पक्षश्रेष्ठींकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतरच उमेदवारांची यादी अंतिम होणार आहे. त्यामुळे सध्या भाजपकडील इच्छुकांत धाकधूक वाढत चालली आहे. दुसरीकडे महायुती होणार असली तरी जागा वाटपाचा फॉर्म्युला बाहेर पडलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटक पक्षांची पुढील भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. त्यांच्याकडून उघडपणे जागांचा आकडा समोर आलेला नाही..शिवसेनेच्या इशाऱ्याने खळबळशिवसेना ठाकरे गटाने सन्मानपूर्वक जागा न मिळाल्यास स्वबळावर महापालिका निवडणूक लढविण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत खळबळ उडाली आहे. शिवसेना पक्षाचा शहरातील काही भागात चांगला प्रभाव आहे. त्या भागातच शिवसेनेला जागा मिळाव्यात, अशी त्यांची मागणी असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे महाविकास आघाडीत नवीन पक्ष सहभागी होत असताना शिवसेनेची नवी भूमिका विशेष चर्चेत आली आहे.