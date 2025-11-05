Sugarcane Protest Karnataka : कर्नाटकातील ऊसदर आंदोलनात भाजपचा सहभाग, सरकारला खिंडीत पकडण्यासाठी नवी यंत्रणा

Sugarcane News : काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांच्या ऊसदर आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील गुर्लापूर फाट्यावर सहा दिवसांपासून शेतकरी ऊस दरासाठी आंदोलन करत असून, मंत्री, मुख्यमंत्री तिकडे फिरकलेलेही नाहीत. तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न केला नाही. काँग्रेस सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र यांनी केला..गुर्लापूर येथे सुरू असलेल्या ऊसदर आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी आले असता ते बोलत होते. विजयेंद्र म्हणाले, ‘सहा दिवस शेतकरी रस्त्यावर ठाण मांडून बसले असतानाही त्याकडे सरकार लक्ष देत नाही. यापूर्वी अनेकदा हे सरकार शेतकऱ्यांशी असेच वागले आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी कामे केली. त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी असताना अनेकदा सरकारला जागे करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यास भाग पाडले आहे. हे काम आता आम्ही करणार आहोत. सहा दिवसांपासून ऊस दराची मागणी लावून धरलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत..ते पुढे म्हणाले,‘‘पालकमंत्री, साखर उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री कुणीही याकडे लक्ष देत नाहीत, हे धाडस कुठून आले? भाजप सरकार असताना शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली नाही. भाजप सरकार सत्तेत असताना महापूर आणि अतिवृष्टीने मोठी हानी झाली, त्यावेळी बेळगाव, चिक्कोडी भागांत पाहणी करून नुकसानभरपाई दिली. केंद्राची वाट न बघता थेट राज्यातून मोठी मदत केली..पूरग्रस्तांना पाच लाखांची घरे बांधून दिली. येडियुराप्पा हे नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहिलेले आहेत. सत्तेत असोत वा विरोधात ते नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहिले आहेत. तोच कित्ता आम्ही पुढे चालू ठेवणार आहे. आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर असून, लवकर शेतकऱ्यांना योग्य दर देऊन दिलासा द्यावा, अन्यथा आंदोलनाचे लोण राज्यभरात पोहोचेल. आंदोलनातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रयत्न करत असतानाही याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे.’’.यावेळी राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी, रायबागचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे, पी. राजीव, कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे राज्याध्यक्ष चुनाप्पा पुजारी, मानद अध्यक्ष शशिकांत पडसलगी यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील शेतकरी नेते उपस्थित होते.वाढदिवस शेतकऱ्यांसोबत करणारशेतकरी सहा दिवसांपासून रस्त्यावर आहेत. असे असताना आपण बुधवारी (ता. ५) माझा वाढदिवस बंगळुरात सादरा करणे उचित नाही. येथे शेतकऱ्यांसोबतच वाढदिवसादिवशी उपस्थित राहणार आहे. सरकारने लवकर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अंत पाहू नये, असा इशाराही विजयेंद्र यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.