Kolhapur Cricuit Bench : अंतरिम दिलासा नाकारला, अंतिम निकालाची प्रतीक्षा; सहकारी बँक संचालकांचे भवितव्य १५ जानेवारीला ठरणार

कोल्हापूर : सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही, या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील अंतरिम आदेशात सर्किट बेंचने आज मनाई नाकारली. यामुळे वीरशैव को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बॅंकेत सलग १० वर्षे असलेल्या संचालकांना निवडणूक लढविणे अडचणीचे ठरले आहे..दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी हे अंतरिम आदेश दिले आहेत. संपूर्ण याचिकेवर अद्याप निकाल झालेला नाही. .Kolhapur circuit bench: १० वर्षांहून अधिक खुर्चीला चिकटून बसलेले संचालक जाणार घरी! २६ बँकांमधील संचालकांनी भितीने घेतली सर्किट बेंचमध्ये धाव.त्यासाठी १५ जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील लुईस शहा यांनी दिली. बॅंक रेग्युलेशन ॲक्टच्या बदलानुसार सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या बॅंकेतील संचालकांना पुन्हा संचालक होता येणार नाही, या नियमामुळे जिल्ह्यातील - राज्यातील अनेक बॅंकांतील संचालक अपात्र ठरणार आहेत. .याविरोधात कोल्हापूर जिल्हा नागरी बॅंक्स असोसिएशनच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील २६ बॅंकांनी सर्किट बेंचकडे धाव घेतली होती. यानंतर झालेल्या सुनावणीत बेंचच्या सूचनेनुसार वीरशैव बॅंकेचे १४ संचालक या याचिकेत सहभागी झाले. .Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँक वाचली! राज्य सरकारकडून ६७२ कोटींचे भरीव भागभांडवल मंजूर!.कायद्यातील बदलातील नियम तयार झाल्यापासून पुढे १० वर्षांनंतर त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते यांनी केली होती. या नियमाला मनाई मिळावी, अशी मागणी होती. दरम्यान, वीरशैव बॅंकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. .त्यामध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यामुळे सलग १० वर्षे संचालक असलेल्या संचालकांना अपात्र ठरण्याची भीती होती. याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर आज डिव्हिजन बेंचने मनाई नाकारली. .त्यामुळे वीरशैव बॅंकेत सलग १० वर्षे संचालक असलेल्यांना निवडणूक लढविता येणे अडचणीचे ठरले आहे. मात्र, या संपूर्ण याचिकेबाबत अद्याप निकाल झालेला नाही. यासाठी १५ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. .त्यावेळी होणाऱ्या निकालावर राज्यभरातील संचालकांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या दिलेल्या मनाई आदेशामुळे वीरशैव बॅंकेच्या संचालकांना याचा फटका बसला आहे. येथे झालेला निकालच पुढे कायम राहिला, तर राज्यभरातील अशा संचालकांना निवडणूक लढविता येणार नाही, अशीही माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील लुईस शहा यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.