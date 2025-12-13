कोल्हापूर

Kolhapur Cricuit Bench : अंतरिम दिलासा नाकारला, अंतिम निकालाची प्रतीक्षा; सहकारी बँक संचालकांचे भवितव्य १५ जानेवारीला ठरणार

10-year director rule : बँक रेग्युलेशन ॲक्टमधील बदलांनुसार सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही, या नियमाला अंतरिम मनाई देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही, या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील अंतरिम आदेशात सर्किट बेंचने आज मनाई नाकारली. यामुळे वीरशैव को-ऑपरेटिव्ह मल्‍टिस्टेट बॅंकेत सलग १० वर्षे असलेल्या संचालकांना निवडणूक लढविणे अडचणीचे ठरले आहे.

