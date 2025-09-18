कोल्हापूर

Mumbai Goa Highway Accident : ब्रेक निकामी अन् ट्रकने केला आठ वाहनांचा चुराडा, भीषण अपघातात तरुण ठार, मुंबई - गोवा महामार्गावरील घटना

Brake Failure Causes Truck : कोळसा वाहतूक करणाऱ्या १६ चाकी ओव्हरलोड ट्रकने मुंबई - गोवा महामार्गावरील हातखंबा येथील उतारावर आठ वाहनांचा चुराडा केला.
Sandeep Shirguppe
Truck Crushes Vehicles Accident : कोळसा वाहतूक करणाऱ्या १६ चाकी ओव्हरलोड ट्रकने मुंबई - गोवा महामार्गावरील हातखंबा येथील उतारावर आठ वाहनांचा चुराडा केला. त्यात चार मोटारींसह तीन दुचाकी व रिक्षाचा समावेश आहे. या भीषण अपघातात झरेवाडी येथील शिवम रवींद्र गोताड (वय १९) हा विद्यार्थी जागीच ठार झाला. चुराडा झालेल्या मोटारीमधून प्रवास करणारे रत्नागिरीचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे बालंबाल बचावले. हा अपघात बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास झाला.

