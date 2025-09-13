कोल्हापूर

Kolhapur Gangwar : कोल्हापुरात गुंडाचा निर्घृण खून, गँगवारची शक्यता; मध्यरात्री पाठलाग करतानाचा थरारक Video

Kolhapur Police : हल्ल्यात मृत्यू झालेला आणि जखमी झालेले दोघेही सराईत गुन्हेगार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेबाबत करवीर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याचे काम सुरू आहे.
Brutal killed Kolhapur : कोल्हापूर शहरालगत फुलेवाडी येथील गंगाई लॉन परिसरात मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास चार ते पाच अज्ञात व्यक्तींनी पाठलाग करून सराईत गुन्हेगार महेश राख याचा निर्घृण खून केला. या हल्ल्यात विश्वजीत फाले हा गंभीर जखमी झाला आहे.

