Bullock Cart Race Accident : बैलांच्या पायात अडकला तरुण, बैलगाडीखाली चिरडले जाताना सुदैवाने बचावले; शर्यतीत दुचाकीस्वारांचा थरकाप उडवणारा अपघात

कोल्हापूर : हनुमान यात्रेनिमित्त आयोजित बैलगाडी शर्यतींमध्ये (Bullock Cart Race Accident) यंदा थरारक प्रकार घडला असून, दुचाकीस्वारांच्या बेफिकीरपणामुळे मोठा अपघात टळता टळल्याची घटना शुक्रवारी घडली..औरनाळ (ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर) गावातील पारंपरिक बैलगाडी शर्यतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी झाली होती. शर्यतीदरम्यान काही तरुणांनी बैलगाड्यांच्या पुढे-मागे मोटारसायकली चालवत जीव धोक्यात घातल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..शर्यत सुरू होण्यापूर्वीच वाहनांच्या गर्दीत दुचाकींची एकमेकांना धडक झाली. या अपघातात काही तरुण रस्त्यावर कोसळले. त्याच वेळी मागून येणारी बैलगाडी थेट दुचाकीस्वारांच्या अंगावर गेल्याने काही क्षण तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..या घटनेत एका तरुणाचा पाय बैलांच्या पायात अडकला, तर दुसऱ्या एका बैलगाडीखाली तीन ते चार जण सापडल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. उपस्थितांनी तत्काळ धाव घेत जखमींना बाहेर काढले..सुदैवाने या संपूर्ण घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, काही जण किरकोळ जखमी झाले असून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बैलगाडी शर्यतीपेक्षा दुचाकीस्वारांचीच स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले. या प्रकारानंतर तरी तरुणांनी अशा जीवघेण्या कृत्यांपासून दूर राहावे, अशी अपेक्षा उपस्थित ज्येष्ठांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.