Cancer Treatment Breakthrough : कर्करोगावर क्रांतीकारी बदल, ‘रेडिएशन’ आणि ‘केमोथेरपी’ ऐवजी मिळणार ‘इम्युनोथेरपी’; रुग्णांचे आयुष्य वाढणार

Immunotherapy cancer treatment : ''मूत्राशयाच्या कर्करोगासह एकूणच कर्करोग उपचारांच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अत्यंत क्रांतिकारी बदल घडत आहेत. आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या शस्त्रक्रिया, 'रेडिएशन' आणि 'केमोथेरपी' या पद्धतींना 'इम्युनोथेरपी'च्या माध्यमातून एक प्रभावी पूरक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. शरीराची नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्ती वापरून कर्करोग मुळापासून उखडून टाकणाऱ्या या उपचार पद्धतीमुळे रुग्णांचे मूत्राशय वाचवणे आणि त्यांचे आयुष्य वाढवणे आता शक्य होणार आहे,'' अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे मूत्राशय कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. मकरंद खोचीकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली..डॉ. खोचीकर हे इंटरनॅशनल ब्लॅडर कॅन्सर ग्रुपचे मुख्य सदस्य, नॅशनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॅन्सर नेटवर्कचे समीक्षक, वर्ल्ड ब्लॅडर कॅन्सर पेशंट कोअलिशनच्या मंडळाचे सदस्य, एशिया-ऑस्ट्रेलिया पॅसिफिक कॅन्सर ग्रुप फॉर प्रोस्टेट कॅन्सरचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. 'इम्युनोथेरपी' या उपचार पद्धतीबाबतच्या मार्गदर्शक प्रणाली निश्चितीत डॉ. खोचीकर यांचा विशेष सहभाग आणि महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे..डॉ. खोचीकर म्हणाले, ''कर्करोगाच्या पेशी शरीराच्या रोगप्रतिकार यंत्रणेला चकवा देऊन स्वतःचे संरक्षण करतात. 'इम्युनोथेरपी' हे कवच तोडण्याचे काम करते. यामध्ये 'इम्यून चेकपॉईंट इनहिबिटर्स'चा वापर करून शरीरातील 'टी-सेल्स'ना कर्करोगाच्या पेशी ओळखण्यासाठी सक्षम केले जाते. प्रयोगशाळेत तयार केलेली विशेष प्रथिने कर्करोग पेशींना चिकटतात, ज्यामुळे शरीराची नैसर्गिक यंत्रणा या पेशींना सहजपणे नष्ट करू शकते..यश ६० ते ८० टक्क्यांवर'केमोथेरपी'च्या तुलनेत 'इम्युनोथेरपी'मध्ये निरोगी पेशींना होणारी इजा अत्यंत कमी आहे. सध्या 'कॉम्बिनेशन थेरपी'वर (इम्युनोथेरपी + केमोथेरपी/रेडिएशन) अधिक भर दिला जात आहे. ताज्या निष्कर्षानुसार, या एकत्रित उपचार पद्धतीमुळे यश मिळण्याचे प्रमाण ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे..नव्या संशोधनामुळे रुग्णाला दीर्घायुष्यडॉ. खोचीकर २०१४ पासून आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या पॅनेलमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यांनी सांगितले, ''मूत्राशयाच्या कर्करोगाबाबत जागतिक संस्थांनी नुकत्याच नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये रुग्णाच्या विशिष्ट चाचण्या करून 'स्कोअर' निश्चित केला जातो. या स्कोअरमुळे उपचारांची दिशा आणि व्याप्ती ठरवणे सोपे झाले आहे. आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया खंडासाठीची स्वतंत्र उपचार प्रणाली देखील लवकरच उपलब्ध होणार आहे. नव्या संशोधनामुळे कर्करुग्णांना केवळ दीर्घायुष्यच नाही, तर जगण्याचा दर्जा सुधारण्यासही मदत होणार आहे. ''.कॅन्सर शरीरात कसा तयार होतो? .चार दशकांपासून मूत्राशयाच्या कर्करोगावर मर्यादित उपचार उपलब्ध होते. मात्र, आता 'इम्युनोथेरपी'मुळे मूत्राशय न काढता रुग्ण कायमस्वरुपी रोगमुक्त होण्याच्या दिशेने वैद्यकशास्त्राने मोठे पाऊल टाकले आहे.- डॉ. मकरंद खोचीकर,मूत्राशय कर्करोग उपचारतज्ज्ञ.