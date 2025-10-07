Kolhapur Accident News : कोल्हापूरमध्ये सातेरीच्या दरीत पाचशे फुट चारचाकी कोसळली, वाहनात पती पत्नी; बचावकार्य सुरू

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):सातेरी दर्शनावरून परतताना भीषण अपघात:करवीर तालुक्यातील सातेरी दर्शन करून परत येताना मिठारीचा दरा येथे मारुती कार ५०० फूट खोल दरीत कोसळली, यात पाचगाव येथील दत्तात्रय (३२) आणि अश्विनी पवार (२८) हे दोघे गंभीर जखमी झाले.रात्रभर दरीत अडकले, सकाळी ग्रामस्थांनी बचाव केला:अपघात रात्री अकरा वाजता झाला असून, दोघे रात्रभर जखमी अवस्थेत दरीत अडकले होते. पहाटे व्यायामासाठी गेलेल्या तरुणांनी कार दिसल्यावर साखळी पद्धतीने हात धरून दरीत उतरून बचावकार्य केले.जीवितहानी टळली; नागरिकांनी रस्त्याच्या सुरक्षेची मागणी केली:जखमींना उपचारासाठी कोल्हापूरला दाखल करण्यात आले असून, सुदैवाने जीवितहानी टळली. मात्र रस्त्याची दुरवस्था व संरक्षण भिंत नसल्याने या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली..Accident Sateri Valley in Kolhapur : कुंडलिक पाटील : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील सातेरी येथे देवदर्शन घेऊन परत येत असताना वाघोबावाडी ते आमशी दरम्यान मिठारीचा दरा येथील खोलदरीत पाचशे फुटावर मारुती कार कोसळली. यामध्ये दोघे पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले आहेत .दत्तात्रय रघुनाथ पवार वय ३२, अश्विनी दत्तात्रय पवार वय २८ रा. प्रगती कॉलनी पाचगाव अशी त्यांची नावे आहेत. रात्री अकरा वाजता हा अपघात झाला. त्यानंतर रात्रभर दोघे दरीतच जखमे अवस्थेत होते..पहाटे व्यायामसाठी गेलेल्या तरुणांना दरीमध्ये कार व जखमी अवस्थेतील दोघेजण आढळून आले. खोल दरीतून तरुणांनी साखळी पद्धतीने उतरून हाताला हात धरून या जखमींना वर काढण्यात यश आले. जखमींना उपचारासाठी कोल्हापूरला पाठवण्यात आले असून अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.करवीर पोलिसात घटनेची नोंद करण्याचे काम सुरू आहे..घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार पाचगाव येथील दत्तात्रय पवार व अश्विनी दत्तात्रय पवार हे सातेरी येथे आपल्या मारुती कारने देवदर्शनासाठी निघाले होते. अश्विनी पवार यांचे माहेर सांगरूळ असल्यामुळे येथे थांबून त्यांनी सायंकाळी सातेरी महादेव येथे देव दर्शनासाठी निघाले होते. यानंतर रात्री ते पुन्हा घरी आले नाहीत, यामुळे नातेवाईकांनी पोलिसात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली होती..Kolhapur Police : आयुष्यभर सांभाळण्याचा शब्द देत लग्नाचे आमिष, पोलिसानेच महिलेसोबत नको ते केलं अन् आता....आज पहाटे शेतकरी व ग्रामस्थांना दरीत मारुती कार पाहायला मिळाली. यानंतर माहिती घेतली असता यामध्ये दत्तात्रय पवार व अश्विनी पवार जखमी अवस्थेत आढळून आले. खोल दरीत दोघे जखमे अवस्थेत होते ,त्यांना अनेक तरुण एकत्र येऊन साखळी पद्धतीने हात धरून दरीतून वर काढण्यात आले. त्यांना उपचारासाठी कोल्हापूरला पाठवण्यात आले आहे. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.दरम्यान या परिसरात सातेरी देवस्थान प्रसिद्ध आहे. दर्शनासाठी अनेक नागरिक येत असतात, रस्ता खराब आहे, व संरक्षण भिंत नसल्यामुळे अपघात होत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे..सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs):प्र.1: हा अपघात कुठे झाला?उ: करवीर तालुक्यातील वाघोबावाडी ते आमशी दरम्यान मिठारीचा दरा येथे हा अपघात झाला.प्र.2: अपघातात कोण जखमी झाले?उ: पाचगाव येथील दत्तात्रय रघुनाथ पवार (३२) आणि त्यांची पत्नी अश्विनी दत्तात्रय पवार (२८) हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.प्र.3: जखमींचा बचाव कसा करण्यात आला?उ: पहाटे व्यायामासाठी गेलेल्या तरुणांनी साखळी पद्धतीने हात धरून दरीत उतरून दोघांना वर काढण्यात यश मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.