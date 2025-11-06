Devendra Fadanvis Kolhapur : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर ऊस कांड्या फेकल्याचे प्रकरण, चौघांवर गुन्हा दाखल, राजू शेट्टींची संतप्त प्रतिक्रिया

कोल्हापूर

Kolhapur Sugarcane Protest : कोल्हापूरात मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऊस दर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
कोल्हापूरात मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Sugarcane Protest News : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदराच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, आंदोलन भडकण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताफ्यावर आंदोलकांनी ऊस कांड्या फेकत आपला रोष व्यक्त केला. महामार्गावर उजळाईवाडी परिसरात दुपारी साडेबाराच्यादरम्यान अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे पोलिसांची एकच धांदल उडाली.

