Devendra Fadanvis Kolhapur : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर ऊस कांड्या फेकल्याचे प्रकरण, चौघांवर गुन्हा दाखल, राजू शेट्टींची संतप्त प्रतिक्रिया

Sugarcane Protest News : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदराच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, आंदोलन भडकण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताफ्यावर आंदोलकांनी ऊस कांड्या फेकत आपला रोष व्यक्त केला. महामार्गावर उजळाईवाडी परिसरात दुपारी साडेबाराच्यादरम्यान अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे पोलिसांची एकच धांदल उडाली..कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्र्यांनी ऊस दराबाबत अवाक्षरही काढले नाही. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नाबाबत कोणताही निर्णय जाहीर केला नाही. त्याचा निषेध म्हणून हे आंदोलन झाल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या स्वस्तिक पाटील याच्यासह चार जणांवर गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळावा, जाहीर झालेली एफआरपी एकरकमी मिळावी, तसेच प्रतिटन उसाला ३७५१ रुपये मिळावे, यासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, ‘जय शिवराय’, ‘अंकुश’ आदींसह इतर संघटनांनी जिल्ह्यात आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे काही दिवसांपासून ऊस दराबाबत साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाचे वातावरण आहे..एकरकमी एफआरपी देण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांकडून होत असताना कारखानदारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन ऊस दरावर तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे न झाल्याने संतप्त आंदोलकांनी कडक बंदोबस्त असतानाही पोलिसांसमोरच मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकल्या. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे काही काळ पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली..पोलिसांनी तत्काळ उसाच्या कांड्या बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. आंदोलकांनी महामार्गावर उसाच्या कांड्यांनी भरलेली पोती टाकून निषेध व्यक्त केला. ऊस दराबाबत सरकारकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत चालला आहे. यानंतर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Devendra Fadanvis Sugarcane Protest : मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकण्याचा प्रयत्न; कोल्हापुरात ऊस दरावरून आंदोलन चिघळले, Video.चौघांवर गुन्हा दाखलउजळाईवाडी येथे महामार्गावरील अंतर्गत पुलाखाली मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या वाहन ताफ्यासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून गोंधळ घातला. विमानतळाकडे जाण्याच्या रस्त्यावर ऊस कांड्या फेकून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, असे वर्तन केल्याप्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी स्वस्तिक पाटील आणि अन्य चार जणांवर गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..जिल्ह्यात ऊसदर प्रश्नावर ऊस उत्पादकांचा भडका उडाला असताना, मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर बोलायला वेळ नाही. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांना ऊस दरावर तोडगा काढावा, शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन केले जात होते. तरीही, त्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. साखर कारखानदार न्यायालयात गेले आहेत. त्यांच्यासोबत राज्य सरकारही आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ऊस उत्पादकांपेक्षा कारखानदारच महत्त्वाचे वाटत आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यावर उसाच्या कांड्या फेकून उत्पादकांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार व संघटनेचे अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.