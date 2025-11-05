Kolhapur Political : मुश्रीफ, कोरे, यड्रावकरांसमोर सत्ता टिकवण्याचं आव्हान; महाविकास आघाडीची रणनीती काय?

Kolhapur Political News : राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ‘जनसुराज्य’चे संस्थापक आमदार डॉ. विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राहुल आवाडे यासारख्या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. राज्यातील बदललेले राजकारण, त्याचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर झालेला परिणाम यामुळे सत्ता राखण्याचे आव्हान या सर्वांसमोर असेल..शहर विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीमुळे त्या त्या गावांतील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. राज्यात महायुती विरुध्द महाविकास आघाडी असा सामना असला तरी, काही नगरपालिकांत सरभेसळ आघाडीची शक्यता आहे. काही नगरपालिकांत स्थानिक आघाड्याही प्रभावी ठरणार आहेत. मलकापूर, पेठवडगाव, चंदगड नगरपंचायतींत अशा आघाडींचा प्रयोग होणार आहे..गडहिंग्लजमध्ये जनता दल विरुध्द राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष अशा चुरशीच्या लढतीत काँग्रेस, जनसुराज्य आणि शिवसेनेच्या दोन्हीही गटांची भूमिका निर्णायक असेल. कागल तालुक्यातील दोन नगरपालिकांत पक्षापेक्षा गट-तट कोणते एकत्र येणार, याविषयी उत्सुकता असेल. मुरगुडमध्ये राजे व माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक गट एकत्र येण्याची शक्यता आहे. त्याविरोधात राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष व भाजपचे माजी आमदार संजय घाटगे यांची युती असेल. कागलमध्ये मुश्रीफ गटांसमोर पुन्हा एकदा समरजितसिंह घाटगे यांचे आव्हान असणार आहे. त्यात प्रा. मंडलिक यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. कागलमध्ये पुन्हा माजी आमदार संजय घाटगे हे मुश्रीफ यांच्यासोबतच राहतील..पन्हाळ्यात जनसुराज्य विरुध्द अन्य पक्ष, तर मलकापुरात स्थानिक आघाड्यांतच लढत होणार आहे. सर्वाधिक २६ सदस्य संख्या असलेल्या जयसिंगपूरमध्ये आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर विरोधात महायुती की सर्वपक्षीय आघाडी हा कळीचा मुद्दा असेल; पण त्याचवेळी ऊस दरावरून आक्रमक भूमिका घेतलेली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना निर्णायक भूमिकेत असेल. पेठवडगावमध्ये यादव विरुध्द सालपे या स्थानिक आघाडीत वर्चस्वासाठी सामना असेल. चंदेरीनगरी अशी ओळख असलेल्या हुपरीत आमदार राहुल आवाडे, माजी आमदार राजू आवळे यांचा कस लागणार आहे. कुरुंदवाडमध्ये काँग्रेससमोर आव्हानांचा डोंगर आहे..Kolhapur Killing Case : कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील पती, पत्नीचा खून करणारा निघाला ‘सीरियल किलर’; 'द व्हिलन' मुव्हीपेक्षाही भयानक प्रकरण.आजरा, चंदगड नगरपंचायतींची ही दुसरी निवडणूक असल्याने कोण कोणाविरोधात, याविषयी मोठी उत्सुकता आहे. सद्य:स्थितीत चंदगड नगरपंचायतीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आले आहेत. तिथे काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची असेल. या तालुक्याचे आमदार शिवाजी पाटील पहिल्यांदाच या निवडणुकीला सामोरे जात असल्याने त्यांनाही ताकद दाखवावी लागेल. हातकणंगलेत भाजप नेते अरुण इंगवले यांची आघाडी कोणाशी होईल आणि त्याविरोधात पुन्हा माजी आमदार राजू आवळे, राजीव आवळे हे काय करणार, त्यावर निकालाचे चित्र अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.