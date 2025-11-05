कोल्हापूर

Kolhapur Political : मुश्रीफ, कोरे, यड्रावकरांसमोर सत्ता टिकवण्याचं आव्हान; महाविकास आघाडीची रणनीती काय?

Hasan Mushrif : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची भूमिका आणि रणनीती काय असणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Kolhapur Political News : राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ‘जनसुराज्य’चे संस्थापक आमदार डॉ. विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राहुल आवाडे यासारख्या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. राज्यातील बदललेले राजकारण, त्याचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर झालेला परिणाम यामुळे सत्ता राखण्याचे आव्हान या सर्वांसमोर असेल.

