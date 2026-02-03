ना आलिशान गाड्या, ना हायटेक यंत्रणा! कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये बी-टेक उमेदवाराचा 'गावरान' पॅटर्न; निवडणुकीत 'खटारा' घालतोय धुमाकूळ

चंदगड : राजकारणात सध्या हायटेक प्रचाराचा बोलबाला असताना, कोल्हापूरच्या चंदगड पंचायत समिती निवडणुकीत (Chandgad Panchayat Election) मात्र एका उच्चशिक्षित तरुणाने चक्क 'बैलगाडी' हाती घेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कुदनूर पंचायत समिती मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवणारे किरण कोले यांचा हा हटके प्रचार सध्या जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे..आधुनिक शिक्षण, पारंपरिक प्रचारकिरण कोले हे बी-टेक (B.Tech) पदवीधर आहेत. शिक्षण तांत्रिक असले तरी, त्यांनी आपला प्रचार मात्र पूर्णपणे मातीतील आणि पारंपरिक पद्धतीचा निवडला आहे. सोशल मीडिया आणि महागड्या गाड्यांच्या ताफ्याला फाटा देत त्यांनी 'खटारा बैलगाडी'लाच आपले प्रचाराचे मुख्य साधन बनवले आहे..लातूर विमानतळाला 'लायसन्स' कुठेय? 'व्हीआयपीं'चा जीव धोक्यात घालून होताहेत उड्डाणे; धावपट्टीचे 'ऑडिट' रखडल्याची धक्कादायक माहिती.बैलगाडीतून गावागावांत संवादविशेष म्हणजे, किरण कोले यांचे निवडणूक चिन्हही बैलगाडीच आहे. आपल्या चिन्हाचा प्रचार करत ते स्वतः बैलगाडीतून गावोगावी फिरत आहेत. या माध्यमातून ते ग्रामस्थांशी आणि शेतकऱ्यांशी थेट बांधावर जाऊन संवाद साधत आहेत. तसेच ग्रामीण संस्कृतीचा वारसा जपत त्यांनी सामान्यांशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केलाय. बडेजाव न करता सामान्य शेतकरी कुटुंबातील उमेदवाराची प्रतिमा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात ते यशस्वी होताना दिसत आहेत..उलटे लटकूनही वटवाघळे खाली का पडत नाहीत? यामागचं डोकं चक्रावून टाकणारं 'सायन्स' वाचून थक्क व्हाल!.सोशल मीडियावरही चर्चाएकीकडे उमेदवार लाखो रुपये खर्च करून डिजिटल जाहिराती करत असताना, किरण कोले यांच्या या 'गावरान' शैलीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. एका उच्चशिक्षित तरुणाने ग्रामीण प्रश्नांसाठी उचललेले हे पाऊल मतदारांना किती भावते, हे निकालाअंती स्पष्ट होईलच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.