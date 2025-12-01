Chandgad Shaktipeeth : शक्तिपीठ महामार्गामुळे चंदगड–आजरा–गडहिंग्लजचा विकास वेगाने बदलेल : फडणवीस

चंदगड : ‘शक्तिपीठ महामार्ग चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज विभागाची भाग्यरेषा ठरेल,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तालुक्यातील ५५ गावांतील शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी देणारा हेरे सरंजाम प्रश्न येत्या अधिवेशनात निकाली काढण्याचा तसेच प्रशासकीय कामकाजाची सोय म्हणून चंदगड येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करीत असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली..मतदारसंघातील गडहिंग्लज नगरपरिषद, चंदगड व आजरा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज येथे हिंडाल्को कॉलनीच्या मैदानावर झालेल्या सभेत ते बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक आदी प्रमुख उपस्थित होते..Shaktipeeth Highway Controversy : ‘शक्तिपीठ’प्रश्नी सरकारचे एक पाऊल मागे? कोल्हापूर–सांगली मार्गात बदलाची शक्यता.विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निट्टूर (ता. चंदगड) येथे झालेल्या कार्यक्रमात दिलेल्या वचनाप्रमाणे मी पुन्हा आलो आहे, अशी सुरुवात करून ते म्हणाले, ‘एखादा महामार्ग त्या भागाची भाग्यरेषा बदलतो, याची खूप कमी लोकांना जाणीव असते. आमदार शिवाजी पाटील यांना ती जाण आहे. .एकीकडे शक्तिपीठाला विरोध होत असताना आमदार पाटील यांनी त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला. त्यांच्या मागणीनुसार या मार्गाची दिशा बदलून ती चंदगड विभागातून घेतली आहे. हा मार्ग करून थांबणार नाही, तर त्याला लागून औद्योगिक वसाहत तसेच लॉजिस्टिक पार्क तयार केला जाईल. त्यामुळे इथल्या जनतेचे जीवनमान बदलून जाईल..Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्ग मोजणीसाठी सांगोला तालुक्यात जमावबंदीचे आदेश: मंगळवेढ्याचे उपविभागीय अधिकारी बी. आर. माळी.इथल्या पर्यटन विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शक्तिपीठमुळे पर्यटनालाही गती मिळेल. चंदगडचा विकास कोणी थांबवू शकणार नाही.’ ते म्हणाले, ‘गावांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास असे म्हणत सुमारे ६५ वर्षे शहरांकडे दुर्लक्ष झाले. तत्कालीन राज्यकर्त्यांना शहरातील माणसांचा विसर पडला होता. .शहरासाठी कोणतीही योजना बनत नव्हती. दुसरीकडे रोजगारासाठी गावातील माणूस शहरात जात होता. वसाहती आणि लोकसंख्या वाढून शहरांना बकालपण आले होते. २०१४ ला केंद्रात भाजपची सत्ता आली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गावांबरोबरच शहरांच्या विकासाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. .तेव्हापासून शहरांच्या विकासाच्या योजना कार्यान्वीत झाल्या.’‘राज्यातील ६५ कोटी लोक लहान - मोठ्या ४०० शहरातून राहतात. या लोकसंख्येला आवश्यक सोयीसुविधा दिल्या तर ही शहरे रोजागाराची केंद्रे बनतील. हाच उद्देश ठेवून शहर विकासासाठी स्मार्ट सिटीसह विविध योजना राबविल्या जात आहेत. लाखो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. .अमृत योजनेतून ५० हजार कोटी शहरांना दिले असल्याचे सांगितले. आपण मुख्यमंत्री आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद पडणार नाही. या बहिणींसाठी लखपती दीदी योजना कार्यान्वीत केली असून, सध्या ५० लाख महिलांना याचा लाभ झाला आहे..या वर्षअखेरीपर्यंत ही संख्या १ कोटीवर जाईल’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला व नगरपंचायतीवर नगराध्यक्ष म्हणून निवडून येणाऱ्यांनी त्यापुढील काळात या योजनेवर लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले..यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, भाजपचे महेश जाधव, नाथाजी पाटील, सुनील काणेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. आमदार शिवाजी पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. यापूर्वीच्या नेतृत्वाने केवळ राजकारण केले. तालुक्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. .१७ धनगरवाड्यांचे स्थलांतर, वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त, इसापूर, पारगडच्या पाण्यासाठी धरण, बेळगाव - वेंगुर्ला मार्गाची दुरुस्ती, गडहिंग्लज व आजरा येथे रिंगरोड आदी मागण्या केल्या. चंदगडच्या नागरिकांना शासकीय कामांसाठी १५० किलोमीटर कोल्हापूरला जावे लागते. .त्यासाठी इथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय करावे, अशी मागणी केली. त्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात मंजुरी दिली. यावेळी माजी आमदार संजय घाटगे, प्रकाश आवाडे, भरमू पाटील, स्वाती कोरी, अप्पी पाटील, मानसिंग खोराटे, नामदेव पाटील, गंगाधर हिरेमठ, दीपक पाटील, शांताराम पाटील, सचिन बल्लाळ, लक्ष्मण गावडे यांच्यासह चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज विभागांतील कार्यकर्ते उपस्थित होते..शिवाजीरावांसाठी मी कोरा बेअर चेक....शिवाजी पाटील आमदार नसताना १०४ कोटींचा निधी दिला होता. आता तर ते सत्तेतील आमदार आहेत. त्यांच्यासाठी देवेंद्र फडणवीस म्हणजे कोरा बेअरर चेक असल्याचे सांगून त्यांची प्रत्येक मागणी पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले..निधीवर डल्ला मारला तर?केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. शहर विकासाचे त्यांचे धोरण आहे. चंदगड, आजरा व गडहिंग्लज ही तीनही शहरे स्मार्ट सिटी करायची आहेत. ही शहरे कचरामुक्त करायची आहेत. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मात्र, तिथे आपल्या विचारांचा नगराध्यक्ष हवा. विषम विचारी असेल आणि आलेला निधी त्याने जागच्या जागीच मुरवला तर कोणाला विचारणार? त्यामुळे भाजप आघाडींकडे सत्ता द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.