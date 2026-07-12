Maharashtra Politics : शरद पवारांचं वय झालंय, ते आता थकलेत, 'राष्ट्रवादी'ने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे; मंत्री चंद्रकांतदादांचा थेट सल्ला

कोल्हापूर : ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे वय झाले असून, ते आता थकले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे, असा त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा,’ असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी (Sharad Pawar NCP future political alliance) सांगितले. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात ‘एसआयआर’बाबत आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते..खासदार विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची भेट झाली आहे. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीए सोबत जाणार का,’ या प्रश्नावर मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘राजकारणात आम्ही सर्व मित्र आहोत. त्यामुळे तावडे आणि जयंत पाटील यांची भेट झाली, यामध्ये विशेष नाही. त्याचा राजकीय अर्थ काढू नये. मात्र, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडूनच शरद पवार यांच्यावर पक्षाच्या निर्णयाबद्दल दबाव वाढत आहे..शरद पवार थकले आहेत. आता त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत विचार केला पाहिजे. कोणत्या पक्षासोबत जायचे, हे ठरवले पाहिजे.’ अधिवेशनाबाबत विचारले असता मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘या अधिवेशनात ३० हून अधिक विधेयके मंजूर झाली. यामध्ये शेतकरी कर्ज माफी, डान्सबार बंदी अशा निर्णयांचाही समावेश आहे. विरोधक सामुदायिकपणे काम करण्यात निष्क्रिय ठरले.’.Sangli Politics : जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच मोठा धक्का! ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांचे पद रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय; आता 15 दिवसांत काय होणार?.'विरोध करणे, हेच राजू शेट्टी यांचे काम’शक्तिपीठ महामार्गाला होणाऱ्या विरोधाबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘विरोध करणे, हेच राजू शेट्टी यांचे कामच आहे. शेतकरी कर्जमाफी केल्यावर सर्वांनी महायुती सरकारचे कौतुक केले. मात्र, राजू शेट्टी यांनी केले नाही. ते आम्हाला कधीच चांगले म्हणणार नाहीत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.