कोल्हापूर

Maharashtra Politics : शरद पवारांचं वय झालंय, ते आता थकलेत, 'राष्ट्रवादी'ने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे; मंत्री चंद्रकांतदादांचा थेट सल्ला

Chandrakant Patil's Statement on Sharad Pawar : कोल्हापुरात चंद्रकांत पाटील यांनी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. जयंत पाटील-विनोद तावडे भेटीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देत राजकीय चर्चांना वेग दिला.
Chandrakant Patil latest statement on Sharad Pawar

Chandrakant Patil latest statement on Sharad Pawar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे वय झाले असून, ते आता थकले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणत्यातरी पक्षासोबत जावे, असा त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा,’ असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी (Sharad Pawar NCP future political alliance) सांगितले. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात ‘एसआयआर’बाबत आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

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