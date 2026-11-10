फडणवीसांनी वटारलं तर तुमचं साम्राज्य एक दिवसात उद्ध्वस्त होईल, चंद्रकांतदादांचा सतेज पाटलांना इशारा

गोकुळच्या अध्यक्षपदी राजेश पाटील यांची निवड झाल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. दूध संघाबाहेर महायुतीच्या नेत्यांनी सभा घेतली. या सभेत भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख करत सतेज पाटलांना थेट इशारा दिला. 'फडणवीसांनी वटारलं तर तुमचं साम्राज्य एका दिवसात उद्ध्वस्त होईल. फडणवीस तेल लावलेला पैलवान आहे. त्यांच्या नादाला लागू नका,' असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले..गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र पहिल्या अध्यक्ष निवड बैठकीला महायुतीचे संचालक गैरहजर राहिल्याने गणपूर्ती झाली नाही. शासन नियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर अध्यक्ष निवडीचा पेच बदलला आणि राजेश पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली..कोण आहेत राजेश पाटील? मागच्या निवडणुकीत पराभव ते गोकुळचे अध्यक्षपद; अजितदादा नाराज झाले अन् फेटा न बांधण्याची घेतली प्रतिज्ञा.सतेज पाटलांवर मालमत्तेवरून टीकासतेज पाटील यांच्यावर टीका करताना त्यांनी मालमत्तेचा मुद्दाही उपस्थित केला. 'तुम्ही काचेच्या घरात राहता. दुसऱ्याच्या घरावर दगड मारू नयेत. तुमची प्रॉपर्टी जाहीर करा. ती कुठून आली ते सांगा,' असं आव्हान त्यांनी दिलं. डी. वाय. पाटील हे स्कूटरवरून फिरायचे, असं सांगत त्यांनी सतेज पाटील यांच्या संपत्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. गोकुळचा वापर दूध उत्पादकांपेक्षा स्वतःच्या फायद्यासाठी होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, फडणवीसांनी वटारलं तर तुमचं साम्राज्य एका दिवसात उद्ध्वस्त होईल. मुख्यमंत्र्यांनी मला शिक्षण मंत्री म्हणून आदेश द्यावा बंटी पाटील संपून जाईल. तुम्ही कामासाठी देवेंद्रजींच्या केबिनमध्ये जायचं नाही, राहुल गांधींकडून काम करून घ्या. मुख्यमंत्र्यांकडून कामं करून घ्यायला पाहिजेत आणि पातळी सोडून बोलता. फडणवीस तेल लावलेला पैलवान आहे. भल्या भल्यांना सापडला नाही. फडणवीसांच्या नादाला लागू नका, मुंगी होऊन साखर खायची असते..'सतेज पाटलांनी सोनिया गांधींना दम दिला'२०१९ मधील सत्तास्थापनेचा संदर्भ देत चंद्रकांत पाटील यांनी सतेज पाटलांवर आरोप केले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्यावर दबाव आणल्याचा दावा त्यांनी केला. यासंदर्भात कॉल रेकॉर्डिंग देऊ शकतो, असंही ते म्हणाले..'आणीबाणीत माझ्या कुटुंबातील चार जण तुरुंगात होते'चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी आणीबाणीच्या काळातील आठवणी सांगितल्या. इंदिरा गांधी यांच्या काळात आपल्या कुटुंबातील चार जण तुरुंगात होते. कुटुंबातील इतर सदस्य दुकान चालवायचे आणि तुरुंगात असलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या घरी डबे पोहोचवायचे, असं त्यांनी सांगितलं. 'आता तुम्ही मला लोकशाही शिकवणार का?' असा सवालही त्यांनी केला..दरम्यान गोकुळमध्ये निवडून आलेले संचालक दूध उत्पादकांच्या हितासाठी काम करतील. दूध दर वाढवणे, चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे तसेच जनावरांसाठी दवाखान्यांची सुविधा निर्माण करणे यावर भर दिला जाईल, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.