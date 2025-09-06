Gokul Dudh Poilitics : गोकुळ दूध संघाच्या वार्षीक सभेत राडा करण्याचा उद्देश? बिगर सभासदांना पास दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर...

Gokul milk Politics News : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) महायुतीच्या ताब्यात असल्याचा जोरदार दावा होत आहे. त्यामुळे आगामी वार्षिक सभा समझोत्यावर पार पडेल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर ‘गोकुळ’मधील परंपरेप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांकडून गैरसभासदांना ‘प्रवेश पास’ वाटप करण्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मंगळवारी (ता. ९) ‘गोकुळ’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत आहे..सभेत कोण पुढच्या रांगेत दिसेल, कोणाला मागे बसवले जाईल, यासाठी गटागटांचे नियोजन सुरू झाले आहे. आपल्याच गटातील महत्त्वाच्या सभासदांना (खऱ्या की बनावट याबाबत प्रश्नचिन्ह) प्रमुख जागा मिळाव्यात, यासाठी सकाळीच नव्हे, तर पहाटेपासून सभास्थळी उपस्थित राहण्याचे नियोजन केले जात असल्याचे समजते. अशा प्रकारे सभेचे वातावरण आधीच ठरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सभासदांमध्ये रंगली आहे..गैरसभासदांना ‘पास’ देण्याची परंपरा ‘गोकुळ’मध्ये नवी नाही. मात्र, यावर्षीच्या सत्तासमीकरणामुळे त्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. सत्ताधाऱ्यांनीच गैरसभासदांना प्रवेश दिला, तर खरी सदस्यता असलेल्या सभासदांच्या अधिकारांचे काय होणार, असा सवाल अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सभासदांच्या उपस्थितीवर राजकीय गटबाजीचे सावट स्पष्ट दिसत आहे..Kolhapur Ganpati 2025 : कोल्हापुरात विषय हार्डच असतो, गणपतीसाठी एक किलोचा सोन्याचा हार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अर्पण.आपल्याच गटातील सभासदांना पुढच्या रांगेत बसवायचे, विरोधी किंवा कोणत्याही गटात नसणाऱ्या पण पोटतिडकीने प्रश्न विचारणाऱ्या सभासदांना अडविण्याचा हा प्रकार अनेक वर्षांपासून चालत आला आहे. दरम्यान, ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीची सत्ता आहे, असा दावा केला जात असेल, तर गटा-गटामध्ये बनावट पास देण्याची गरज आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.‘गोकुळच्या सभेसाठी दिले जाणारे पास हे सभासदांना दिले जातात. गोकुळच्या यंत्रणेकडून मूळ सभासदांना पास देण्याची व्यवस्था आहे. त्यानुसारच ते दिले जातात. यामध्ये चुकीच्या व्यक्तीला पास दिले जात नाहीत.डॉ. योगेश गोडबोले,कार्यकारी संचालक, गोकुळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.