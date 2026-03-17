Kolhapur Wildlife Attack : अवघ्या सव्वा वर्षांच बाळ वडिलांच्या कुशीत शांत झोपलं अन् कोल्ह्याने बरोबर हेरलं; कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये घडलं भयानक

Animal attack Kolhapur : अडकूर (ता. चंदगड) येथे वडिलांच्या कुशीत शांत झोपलेल्या सव्वा वर्षाच्या बालकावर अचानक कोल्ह्याने हल्ला केल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. यात त्याच्या चेहऱ्यावर नाकाला व डोळ्याखाली जखम झाली आहे. प्रवीण अरुण चव्हाण (वय १४ महिने, मूळ गाव भूतातांडा, जि. विजापूर, कर्नाटक) असे त्याचे नाव आहे. वडिलांनी प्रसंगावधान राखत केलेल्या प्रतिकारामुळे कोल्ह्याने पळ काढला आणि बालकाचे प्राण थोडक्यात वाचले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..चंदगड-गडहिंग्लज मार्गावर अडकूरच्या हद्दीत विजापूर जिल्ह्यातील बंजारा समाजातील मजुरांची वस्ती आहे. झोपड्या बांधून ते कुटुंबासह तेथे वास्तव्याला आहेत. रविवारी रात्री दिवसभराचे काम आटोपून आल्यानंतर साडेआठपर्यंत समाजातील सर्व जण झोपडीबाहेर गप्पा मारत बसले होते. त्यानंतर ते जेवणासाठी आपापल्या झोपडीत गेले. जेवण उरकल्यावर अरुण चव्हाण हे आपल्या सव्वा वर्षाच्या मुलाला घेऊन झोपडीबाहेर चटई टाकून पहुडले होते..नऊच्या सुमारास अचानकपणे मुलाचा चेहऱ्यावर जोरदार हल्ला झाला. कुत्र्यासारखा प्राणी दिसल्यामुळे त्यांनी लगेचच त्याला हटकले. बाजूलाच पडलेल्या काठीने त्या प्राण्याचा डोक्यात प्रहार केला. त्यामुळे तो पळून गेला. दरम्यान, बाळ जोराने रडू लागले. त्याचा आवाज ऐकून सर्वच झोपडींतील लोक घटनास्थळी धावत आले..तो कोल्हाच...वनपाल पावसकर यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. यावेळी त्यांना कोल्ह्याच्या पायाचे ठसे आढळून आले. शिवाय माणसावर हल्ला करण्याची पद्धत पाहता तो कोल्हाच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचा शोध घेण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला. मात्र, त्याचा मागमूस लागला नाही.