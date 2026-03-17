Kolhapur Wildlife Attack : अवघ्या सव्वा वर्षांच बाळ वडिलांच्या कुशीत शांत झोपलं अन् कोल्ह्याने बरोबर हेरलं; कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये घडलं भयानक

Chandgad Kolhapur news : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. वडिलांच्या कुशीत झोपलेल्या लहान बालकावर कोल्ह्याने अचानक हल्ला केला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Wild animal attacks in Chandgad Kolhapur

Wild animal attacks in Chandgad Kolhapur

Sandeep Shirguppe
Updated on

Animal attack Kolhapur : अडकूर (ता. चंदगड) येथे वडिलांच्या कुशीत शांत झोपलेल्या सव्वा वर्षाच्या बालकावर अचानक कोल्ह्याने हल्ला केल्याची घटना रविवारी रात्री घडली. यात त्याच्या चेहऱ्यावर नाकाला व डोळ्याखाली जखम झाली आहे. प्रवीण अरुण चव्हाण (वय १४ महिने, मूळ गाव भूतातांडा, जि. विजापूर, कर्नाटक) असे त्याचे नाव आहे. वडिलांनी प्रसंगावधान राखत केलेल्या प्रतिकारामुळे कोल्ह्याने पळ काढला आणि बालकाचे प्राण थोडक्यात वाचले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

