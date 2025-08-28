कोल्हापूर

Gokul Dudh Sangh Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांवर कारवाई का केली नाही?, याचिकेवर सर्किट बेंचचे निर्देश; अधिकाऱ्यांना नोटीस

Circuit Bench Kolhapur : न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मीला देशमुख यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना संचालक मंडळावर कारवाई न करण्यामागचे कारण स्पष्ट करणारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होत आहे.
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Dudh Sangh Kolhapuresakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Politics : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघामधील (गोकुळ) गैरव्यवहाराबाबतच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील याचिकेत व्यवस्थापकीय संचालकांसह (एमडी) संबंधित अधिकारी आणि संस्थांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या. यामध्ये न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मीला देशमुख यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना संचालक मंडळावर कारवाई न करण्यामागचे कारण स्पष्ट करणारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Gokul Election
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
amal mahadik
political news kolhapur
shaumika mahadik
Munna Mahadik
kolhapur city
Mahadevrao Mahadik
Kolhapur Circuit Bench

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com