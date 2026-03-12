Circuit Bench Kolhapur : सर्कीट बेंचचे पोलिस अधीक्षक, बार असोसिएशनवर कडक शब्दात ताशेरे, महिला वकिल मारहाण प्रकरण

Circuit Bench criticizes police superintendent : महिला वकिलास झालेल्या मारहाणीवेळी सुरक्षेमधील बेजाबदारपणाबद्दल न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. तसेच यानंतर वकिलांना न्यायालय आवारातच गर्दी करून केलेल्या आंदोलनाबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करून जिल्हा बार असोसिएशन सदस्यांचे वर्तन शोभनीय नसल्याचेही मत न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार यांनी नोंदवले. न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेत पोलिसांनी उचललेल्या पावलांबद्दल समाधानही व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार व न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्या डिव्हीजन बेंचसमोर ही सुनावणी सुरू आहे. .जिल्हा व सत्र न्यायालयात ७ मार्चला झालेल्या महिला मारहाण प्रकरणाची सुनावणी आज दुपारी सुरू झाली. सरकारी वकील ॲड. तेजस कापरे यांनी न्यायालयात तैनात बंदोबस्त, सीसीटीव्ही याची माहिती दिली. दरम्यान, आजच्या सुनावणीवेळी पोलिस अधीक्षक अनुपस्थित का? जनतेच्या प्रश्नाला बांधील असलेले पोलिस अधीक्षक वकिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाहीत का? अशी विचारणा करत न्यायमूर्ती जामदार सुनावणी चार वाजेपर्यंत पुढे ढकलली..पोलिस अधीक्षक गुप्ता चार वाजता न्यायलयासमोर हजर झाले. जिल्हा व सत्र न्यायालयातील दोन अतिरिक्त पोलिस अधिकाऱ्यांसह बंदोबस्तात वाढ, न्यायालयातील कोणत्याही समस्येबाबत स्वतंत्र ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक, डायल ११२ द्वारे गस्त अशा उपाययोजना केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांनी दिली. शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील, निरीक्षक संतोष डोकेही उपस्थित होते.राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. मिलिंद साठे यांनी कोल्हापुरात घडलेल्या घटनेची दखल घेऊन योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्याचे राज्य सरकारच्या पॅनेलवरील मुख्य सरकारी वकील ॲड. नेहा भिडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयासमोर सांगितले..Kolhapur Self-Immolation : सावकाराकडून २० लाख घेतले, गाडी आणि सोनं गहाण ठेवलं; वसुलीसाठी तगादा, तहसील कार्यालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न.सीसीटीव्हीसाठी तरतूद करान्यायालयातील सीसीटीव्ही वाढविणेबाबत मागील महिन्यात बैठक झालेल्या बैठकीत निधी नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडून सर्किट बेंचला कळविले. यावर न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त करून जिल्हा नियोजनातून तरतूद करण्याची सूचना केली.एक तासात समिती नेमा...वकिलांची सुरक्षितता व न्यायालयातील यंत्रणेबाबत उपाय योजनांसाठी न्यायाधीश, ज्येष्ठ अनुभवी वकील, ज्युनिअर वकील यांची समिती तासात नेमण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २६ मार्चला होणार आहे..वकील संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी...वकिलांच्या सुरक्षेसाठीचा ‘वकील संरक्षण कायदा’(ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल) राज्यात लागू होण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत असे मत यावेळी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने ॲड. डॉ. उदय वाळूंजीकर यांनी व्हीसीद्वारे मांडले. सुनावणीला ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. व्ही. आर. पाटील, ॲड. तेजपाल इंगळे, ॲड. प्रियांका राणे उपस्थित होत्या. तर ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाच्या वतीने ॲड. अभिषेक इंगळे, ॲड. साईसुचिता चौधरी व्हीसीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.