Maharashtra Cold Wave : पुणे, कोल्हापूर, साताऱ्यासह विदर्भात थंडीचा कडाका वाढणार, किमान तापमान ८.६ अंशांवर; हवामान विभागाचा अंदाज समोर

Weather News : राज्यात अजून किती थंडी वाढणार? हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुणे, कोल्हापूर, सातारा आणि विदर्भात गारठा अधिक तीव्र होणार आहे.
IMD Cold Wave Warning : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात लक्षणीय घट झाल्याने थंडीचा कडाका वाढला आहे. शहरासह परिसरात गारठा जाणवत असून नागरिकांना हुडहुडी भरली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार असून त्यानंतर किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे.

