Maharashtra Cold Wave : पुणे, कोल्हापूर, साताऱ्यासह विदर्भात थंडीचा कडाका वाढणार, किमान तापमान ८.६ अंशांवर; हवामान विभागाचा अंदाज समोर

IMD Cold Wave Warning : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात लक्षणीय घट झाल्याने थंडीचा कडाका वाढला आहे. शहरासह परिसरात गारठा जाणवत असून नागरिकांना हुडहुडी भरली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार असून त्यानंतर किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे..सोमवारी (ता. २२) पुणे आणि परिसरात हवामान कोरडे व स्थिर होते. या दिवशी किमान तापमान ८.६ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दिवसभर निरभ्र आकाश असल्याने रात्री आणि पहाटेच्या वेळी हवेत अधिक गारवा जाणवत होता..कोल्हापुरातही वातावरणात बदलकोल्हापूर शहरात गेल्या आठ दिवसांपासून थंडीचा कडाका वाढला आहे. आजही किमान तापमान १४ अंश सेल्सियसपर्यंत गेले होते. दिवसभर वातावरण थंड आणि ढगाळ होते.राज्यातील थंडीची लाट ओसरू लागली असली तरी शहर आणि परिसरात वातवारण अजूनही थंड आहे. शहरातील कमाल तापमान २९ अंश सेल्सियस असते. तर किमान तापमान १४ अंश सेल्सियसपर्यंत खाली येते. आजही थंडीचे प्रमाण अधिक होते..Winter Weather Forecast : उत्तर भारतातील थंड हवेची लाट पुन्हा वाढली, अजून गारठा वाढणार; हवामान विभागाचा अंदाज.पहाटे चार ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत तापमान १४ ते १६ अंश सेल्सियस होते. त्यानंतर तापमानात वाढ झाली. दुपारी पारा २९ अंशांपर्यंत गेला. तेथून पुन्हा वातावरण थंड होऊ लागले. मध्यरात्रीनंतर १४ अंश सेल्सियस तापमान होते.