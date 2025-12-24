Cold Wave Maharashtra : राज्यात हवामान बदल; कोकणात गारठा, पश्चिम महाराष्ट्रात थंडीची लाट ओसरणार? हवामान विभागाचा अंदाज

IMD Forecast Maharashtra Winter : पुणे आणि परिसरामध्ये किमान तापमान नऊ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस इतकी तापमानाची नोंद झाली. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सकाळी विरळ धुके पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपासून (ता. २५) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. दरम्यान कोकणात सर्वात निच्चांकी तापमान १२ अंश नोंद झाली तर कोल्हापुरात १४ अंशापर्यंत तापमान स्थीर आहे..यंदाचा डिसेंबर पुण्यासाठी अधिक गारठ्याचा असल्याचे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे. पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २३) हवामान प्रामुख्याने स्थिर होते. किमान तापमान ८.१ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमानात किंचित वाढ होऊन २९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दिवसभर निरभ्र आकाश आणि कोरड्या वातावरणामुळे हवेत गारवा जाणवत होता. पुढील दोन ते तीन दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसून त्यानंतर मात्र किमान तापमानात दोन अंश सेल्सिअसने वाढ होणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थंडीचा कडाका कायमसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थंडीचा कडाका कायम असून, सर्वत्र हुडहुडीसदृश गारठा आहे. त्यामुळे गावागावांत शेकोट्या पेटल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काल (ता.२३) मुळदे येथे १२ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. पुढील काही दिवस हा गारठा कायम राहण्याचा अंदाज असून आंबा, काजू पिकांसाठी मात्र पोषक स्थिती असल्याचे दिसते..उत्तरेकडील शीत लहरी येत असल्यामुळे राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून गारठा आहे. जिल्ह्यातही काही दिवसांपासून थंडी आहे. अनेक वर्षांनंतर जिल्ह्यात इतके दिवस थंडी स्थिरावली आहे. जिल्ह्याचे किमान तापमान १० ते १२ अंशांपर्यंत घसरले आहे. थंडी कायम असल्यामुळे आंबा, काजू बहरल्याचे चित्र आहे. याशिवाय दरवर्षीच्या तुलनेत आंबा, काजूवर किडरोगांचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. या थंडीमुळे ऊबदार वस्त्रांच्या मागणीत वाढ होत आहे..Pune Cold Weather: पुण्यात पुन्हा थंडीचा कडाका; किमान तापमान ८.१ अंशांवर, पहाटे गारठा.३०० ते ४०० रुपयांना मिळणाऱ्या ऊबदार वस्त्राच्या किमतीत आता ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. आज जिल्ह्यातील मुळदे संशोधन केंद्रावर १२ अंश सेल्शिअंस किमान तापमानाची नोंद झाली. पहाटेच्या थंडीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. शाळकरी मुलांचे देखील हाल होत आहेत. पहाटे वॉकला बाहेर पडणाऱ्या मंडळींनी आपल्या वेळेत बदल केले आहेत..जत्रोत्सवावर परिणामजिल्ह्यात जत्रोत्सव, हरिनाम सप्ताह, दहिकाला उत्सवांना गावागावात सुरूवात झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यात हुडहुडीसदृश थंडी आहे. सायंकाळी सातनंतर थंडीमुळे खुपच वाढ होत असल्याने त्याचा परिणाम जत्रोत्सवावर होत आहे. भाविक घरातून लवकर बाहेर पडून लवकर परतत आहे. त्याचा जत्रोत्सवातील खरेदी-विक्रीवर परिणाम होत आहे. दरम्यान, या थंडीचा कडाका आणखी काही दिवस कायम राहणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.