Cold Wave Maharashtra : राज्यात हवामान बदल; कोकणात गारठा, पश्चिम महाराष्ट्रात थंडीची लाट ओसरणार? हवामान विभागाचा अंदाज

Konkan IMD Predicts : कोकणात थंडीची लाट जाणवत असताना पुणे आणि कोल्हापूर परिसरात थंडी काहीशी कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
Sandeep Shirguppe
IMD Forecast Maharashtra Winter : पुणे आणि परिसरामध्ये किमान तापमान नऊ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस इतकी तापमानाची नोंद झाली. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सकाळी विरळ धुके पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपासून (ता. २५) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. दरम्यान कोकणात सर्वात निच्चांकी तापमान १२ अंश नोंद झाली तर कोल्हापुरात १४ अंशापर्यंत तापमान स्थीर आहे.

Kolhapur
pune
maharashtra
IMD
Weather
Konkan
Weather Department
weather forcast
Cold
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
Weather Alerts India
weather update Pune
Weather Forecast Vidarbha

