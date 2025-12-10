Western Maharashtra Cold Wave : पश्चिम महाराष्ट्रात थंडीची लाट; पुणे वेधशाळेचा हवामानाचा अंदाज जाहीर

Maharashtra Temperature Drop : उत्तर भारतात थंडीची लाट आली असल्याने महाराष्ट्रातही थंडीचा कडाका वाढला आहे. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत तापमान १० अंश सेल्सिअसच्याही खाली आले होते. पुढील आठ दिवसांत राज्यातील सर्वच भागात तापमानात घट होईल. पश्चिम महाराष्ट्रात किमान तापमान आठ ते कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस राहणार असल्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तवला आहे..कोल्हापूर शहर आणि परिसरात थंडीचा कडाका चांगलाच वाढला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून मध्यरात्रीनंतर पारा १३ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला. पुढील दोन दिवसांत थंडीचे प्रमाण अधिक वाढणार असून, मध्यरात्रीनंतर पारा १० ते १२ अंशांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. राज्यात थंडीची लाट येण्याची शक्यता वर्तवली आहे..जिल्ह्यात थंडीला उशिरा सुरुवात झाली. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात थंडीचे प्रमाण वाढले. धुके, ढगाळ वातावरण यामुळे थंडीचे वातावरण निर्माण झाले. पारा १४ अंशांपर्यंत गेला होता. मात्र, पुन्हा नोव्हेंबरच्या शेवटी थंडीचे प्रमाण कमी झाले. या आठवड्यात मात्र थंडीचा कडाका चांगलाच वाढला..Pune Weather : पुण्यात थंडीचा कडाका वाढला, येलो अलर्ट जारी; पुढील तीन दिवस कसे असेल हवामान?.आज पहाटे बहुतांश भागात दाट धुके होते. सकाळी ९ वाजेपर्यंत पारा १४ अंश सेल्सिअस होता. दिवसभर ढगाळ वातावरण असले, तरी सरासरी तापमान २९ अंश सेल्सिअस होते. त्यानंतर तापमानात घट होऊ लागली. दुपारी तीन वाजता २९ अंश असणारे तापमान संध्याकाळी सहा वाजता २४ अंश सेल्सिअसपर्यंत आले. रात्री ९ वाजता पारा १९ अंश सेल्सिअस होता. मध्यरात्रीनंतर एक वाजता तापमान १३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.