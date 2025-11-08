Congress Leader Kolhapur : कोल्हापुरात काँग्रेस नेत्याचा बंगला फोडला, पत्नीवर धारधार शस्त्राने वार; कुरिअर बॉय असल्याचा बहाण्याने रोकड लुटली

Fake Courier Boy Kolhapur : गिजवणे (ता. गडहिंग्लज) येथे काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष बी. एन. पाटील-गिजवणेकर यांच्या बंगल्यात आज सायंकाळी चोरट्यांनी घुसत घरफोडी केली. यावेळी घरात एकट्याच असलेल्या त्यांच्या पत्नी अक्कमहादेवी (वय ७८) यांच्यावर चोरट्याने धारधार शस्त्राने वार करत १५ हजारांची रोकड लुटून नेली. सायंकाळी सातच्या सुमारास हा प्रकार घडला..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : गडहिंग्लज शहरापासून गिजवणे दोन किलोमीटरवर आहे. तेथे जैन बस्तीजवळ पाटील यांचा ‘कृष्णाई’ बंगला आहे. त्यात पाटील पती-पत्नी दोघेच राहतात. त्यांचा मुलगा सतीश बेळगावमध्ये डॉक्टर आहे. बी. एन. पाटील यांचा गडहिंग्लजमध्ये पेट्रोल पंप आहे. ते दररोज सायंकाळी पाचच्या सुमारास घरातून पेट्रोल पंपाकडे येतात. दरम्यान, दुपारी मुलगा डॉ. सतीश घरी आल्याने पाटील साडेपाचला पेट्रोल पंपाकडे जाण्यासाठी घराबाहेर पडले. तत्पूर्वी डॉ. सतीशही बेळगावला गेले होते. त्यामुळे घरी अक्कमहादेवी एकट्याच होत्या..जैन समाजातर्फे गावात गेले आठ दिवस सुरू असलेल्या सिद्धचक्र विधान महामहोत्सवांतर्गत सायंकाळी रथोत्सव होता. संकेश्वर-बांदा महामार्गावरून सात वाजता रथोत्सव सुरू झाला. त्यामुळे पाटील यांच्या गल्लीसह गावातीलही सर्व ग्रामस्थ रथोत्सवात सहभागी झाले होते. गल्लीत सामसूम होते. त्याचा फायदा घेऊन हेल्मेट व मास्क घातलेला चोरटा पाटील यांच्या बंगल्यासमोर आला. दुचाकी लावून त्याने बंगल्यात येत दरवाजा वाजविला. अक्कमहादेवी यांनी दरवाजा उघडताच त्याने त्यांचे तोंड दाबले. चाकूचा धाक दाखवून जबरदस्तीने तो घरात घुसला आणि आतून कडी लावून घेतली..चोरट्याने चाकूचा धाक दाखवत अक्कमहादेवी यांना घरातील कपाटे उघडण्यास सागत पैसे व दागिने देण्याची मागणी केली. त्यामुळे त्यांनी कपाटात ठेवलेले साधारण १४ ते १५ हजार रुपये दिले. त्यानंतर त्याने आणखीन पैसे व दागिने देण्याचीही मागणी केली. त्यावेळी मात्र अक्कमहादेवी यांनी इतकेच पैसे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर चोरट्याने त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात त्या कोसळल्या. सुमारे अर्धा तास चोरटा बंगल्यात होता. त्यानंतर तो बाहेर येत दुचाकीने भरधाव वेगात पसार झाला..Kolhapur News: सोशल मीडियावर महिलांवर वाढता छळ; निर्भया पथकाकडे दिवसातून अनेक तक्रारी.दरम्यान, याची माहिती कळताच पोलिसांनी घटनास्थळी येत अक्कमहादेवी यांना येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पाटील, उपनिरीक्षक विजय घाटगे, रमेश मोरे व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. न्यायवैद्यक पथकाद्वारे ठसे घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली. रात्री उशिरा श्वानपथक दाखल झाले; परंतु पथक बंगल्यासमोर येऊन घुटमळले. पोलिस उपअधीक्षक रामदास इंगवले व पोलिस निरीक्षक अजय सिंदकर यांनी घटनास्थळी भेट देत अधिकाऱ्यांना तपासाबाबत सूचना केल्या. यावेळी ग्रामस्थांची गर्दी झाली होती..कुरिअर बॉय असल्याचा बहाणा...चोरटा कुरिअर बॉय असल्याचे सांगत बंगल्यात घुसला. जादा काही मिळणार नाही, याची खात्री झाल्यावर त्याने अक्कमहादेवी यांच्यावर हल्ला केला. तो २५ ते ३० वयोगटातील असून, त्याची उंची साडेपाच फूट असल्याचे अक्कमहादेवी यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. अक्कमहादेवी सायंकाळी पाच ते रात्री साडेआठ या दरम्यान एकट्याच असल्याचे व आज रथोत्सव निमित्ताने गल्लीत कोणी नसल्याची रेकी करूनच त्याने चोरीचा कट रचल्याचा संशय ग्रामस्थानी व्यक्त केला..जखमी अवस्थेतच केली आरडाओरडपाटील यांच्या हॉलमधूनच पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी जिना आहे. जिन्यापासून काही अंतरावर डायनिंग टेबल व किचन असून, तेथून जवळच दोन बेडरूम आहेत. या दोन्ही बेडरूमच्या मध्यभागी फरशीवर रक्ताचे थारोळे दिसले. भिंतही रक्ताने माखली होती. सौ. अक्कमहादेवी गंभीर जखमी झाल्या होत्या. हल्ला करून चोरटा पसार झाल्यानंतर त्या त्याच स्थितीत हॉलमधून पोर्चमध्ये येऊन त्यांनी ओरडाओरडा केली. त्यानंतर शेजारील एका महिलेने सर्वांना बोलावून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.