Congress Leader Kolhapur : कोल्हापुरात काँग्रेस नेत्याचा बंगला फोडला, पत्नीवर धारधार शस्त्राने वार; कुरिअर बॉय असल्याचा बहाण्याने रोकड लुटली

Kolhapur Robbery : जैन समाजातर्फे गावात गेले आठ दिवस सुरू असलेल्या सिद्धचक्र विधान महामहोत्सवांतर्गत सायंकाळी रथोत्सव होता. संकेश्वर-बांदा महामार्गावरून सात वाजता रथोत्सव सुरू झाला.
कोल्हापुरात काँग्रेस नेत्यांचा बंगला फोडला, पत्नीवर धारधार शस्त्राने वार; कुरिअर बॉय असल्याचा बहाण्याने रोकड लुटली

Fake Courier Boy Kolhapur : गिजवणे (ता. गडहिंग्लज) येथे काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष बी. एन. पाटील-गिजवणेकर यांच्या बंगल्यात आज सायंकाळी चोरट्यांनी घुसत घरफोडी केली. यावेळी घरात एकट्याच असलेल्या त्यांच्या पत्नी अक्कमहादेवी (वय ७८) यांच्यावर चोरट्याने धारधार शस्‍त्राने वार करत १५ हजारांची रोकड लुटून नेली. सायंकाळी सातच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

