Gopichand Padalkar Statement : पडळकरांच्या फोटोला थेट चप्पलांनी मारलं, सांगलीत गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद

Maharashtra Political Reactions : लोकनेते राजारामबापू पाटील आणि आमदार जयंत पाटील यांच्याबाबत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचे आज जिल्ह्यासह राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून याबाबत नाराजी व्यक्त केली..फडणवीस यांनी पडळकरांना फोन करत 'अशी वक्तव्ये करू नका', असे बजावले. त्यानंतर पडळकरांनी नरमाईची भूमिका घेतली. त्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने सांगलीसह जिल्ह्यात निदर्शने करत पडळकरांचा निषेध नोंदविला. काँग्रेस नेते आमदार विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील यांनीही त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पडळकरांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन केले. भाजपला पडळकरांचा राजीनामा घ्यायला भाग पाडू, असा इशारा दिला. स्टेशन चौकात राजारामबापूंच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन झाले. जोरदार घोषणा दिल्या. जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील म्हणाले, ''ज्या भागात राजारामबापूंना पुजले जाते, तिथला लोकप्रतिनिधी नीच प्रवृत्तीने टीका करतोय. भाजपने त्याला आवरावे. त्याचा राजीनामा घ्यावा.''संजय बजाज म्हणाले, ''आता तर कहर झाला. आमदार असे बोलतो याला मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय सेवक संघाचा पाठिंबा आहे का? भाजपला हे मान्य आहे का? मान्य नसेल तर पदाचा राजीनामा घ्या.''.महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा सुस्मिती जाधव, युवक जिल्हाध्यक्ष राहुल बजाज, राजू जानकर, संगीता हारगे, शेखर माने, ताजुद्दीन तांबोळी, वैभव शिंदे, सचिन जगदाळे, सागर घोडके, आयुब बारगीर, उमर गवंडी, टी. व्ही. पाटील, हरिदास पाटील, संदीप व्हनमाने, ज्योती आदाटे, शेडजी मोहिते, नर्गिस सय्यद, अभिजित भोसले आदी उपस्थित होते..Gopichand Padalkar: एका फोनने भाषाच बदलली! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पडळकरांना फोन, म्हणाले....सूचनांचे पालन करेन : पडळकरजयंत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केलेल्या आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज सकाळी 'माझ्या विधानाबाबत मी माफी मागणार नाही', अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा त्यांना फोन आला. त्यानंतर ते नरमले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी जाताना ते म्हणाले, ''मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मातोश्रींवर जेव्हा विधान केले गेले तेव्हा शरद पवार यांनी फोन केला होता का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईबद्दल चुकीचा एआयद्वारे व्हिडिओ तयार केला गेला, त्यावर पवारांनी मोदींना फोन केला होता का? माझे विधान अयोग्य नाही, मी माफी मागणार नाही.'' फडणवीस यांचा फोन झाल्यानंतर पडळकरांची भूमिका नरमली. ते म्हणाले, ''मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन आला होता. त्यांनी मला अशी वक्तव्ये करू नका, अशा सूचना केल्या आहेत, त्यांच्या सूचनेचे मी पालन करणार.'.पडळकरांच्या मागे कोण? : विशाल पाटीलखासदार विशाल पाटील यांनीही या प्रकाराचा निषेध केला. ते म्हणाले, ''या पातळीवर जाऊन बोलणे सांगलीच्या परंपरेला, संस्कृतीला शोभणारे नाही. याच्या मागे कोण आहे, बोलणाऱ्यांला कुणाची फूस आहे, कुणी मोकळीक दिली आहे?, हे तपासावे लागणार आहे. या राज्याचे नेतृत्व करणारे स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ दाखवत असतील आणि त्यांच्या भोवतीचे, जवळचे नेते असे बोलत असतील तर त्यांचा खरा चेहरा समोर येत आहे, असे दिसते.''ज्याचं-त्यानं बघावं;अजितदादांचे हात वरउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर हा विषय आल्यानंतर त्यांनी हात वर केले. माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ''भाजपच्या नेत्याने काही वक्तव्ये केली तर त्यांच्या पक्षप्रमुखाने सूचना दिल्या पाहिजेत. आमच्या कुणी काही बोलले तर ती माझी जबाबदारी असेल आणि शिवसेनेकडून कुणी बोलले तर शिंदेसाहेब पाहतील.''.