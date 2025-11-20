कोल्हापूर

Kolhapur circuit bench: १० वर्षांहून अधिक खुर्चीला चिकटून बसलेले संचालक जाणार घरी! २६ बँकांमधील संचालकांनी भितीने घेतली सर्किट बेंचमध्ये धाव

Cooperative Banking Sector: बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या अंमलबजावणीत झालेल्या बदलांमुळे १ ऑगस्ट २०२५ पासूनच नियम लागू मानला जात असल्याने संचालकांच्या भवितव्यावर संकट; त्यामुळे राज्यभरातील बँकांची एकत्रित पाऊलवाट न्यायालयाकडे वळली.
Cooperative Banking Sector

Cooperative Banking Sector

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: सहकारी बॅंकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या जिल्ह्यातील आणि राज्यातील निम्या संचालकांना डच्चू मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्री, आमदार, खासदारांचा यात समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Banking Sector
mumbai high court
Director
Cooperative Banks
Law and Order
Kolhapur Circuit Bench

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com