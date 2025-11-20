Kolhapur circuit bench: १० वर्षांहून अधिक खुर्चीला चिकटून बसलेले संचालक जाणार घरी! २६ बँकांमधील संचालकांनी भितीने घेतली सर्किट बेंचमध्ये धाव

कोल्हापूर: सहकारी बॅंकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या जिल्ह्यातील आणि राज्यातील निम्या संचालकांना डच्चू मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्री, आमदार, खासदारांचा यात समावेश आहे..संचालकपद वाचविण्यासाठी नागरी सहकारी बॅक्स असोसिएशनच्या पुढाकारातून २६ बॅंकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आहे. देशपातळीवर सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली. त्यामुळे आता सर्व निर्णय सहकार मंत्रालयातून होत आहेत. .Kolhapur Circuit Bench : राज्यपाल नियुक्त आमदारांची सुनावणी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये, पुढील महिन्यात सुनावणी शक्य.गृहमंत्री अमित शहा हे या खात्याचे मंत्री आहेत. हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून साजरे होत आहे. याच वर्षात सलग १० वर्षे संचालकपदी राहता येईल हा यापूर्वी कमर्शियल बॅंकांना लागू असलेला नियम आता सहकारी बॅंकांना लागू केला आहे..महाराष्ट्रात बहुतांशी संस्था राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत. येथे मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याकडे संचालकपद आहे. कळत न कळत ती त्यांचीच बॅंक किंवा संस्था आहे, असे मानले जाते. कारण हेच लोक वर्षानुवर्षे संचालक, अध्यक्ष आहेत. आता याला आळा बसण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Circuit Bench: 'सरन्यायाधीशांनी जिंकली सर्वांची मने'; सर्किट हाऊसवर दोन तासांहून अधिक काळ गाठीभेटी.जाणकारांच्या मते बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट २०२० सहकारी क्षेत्राला लागू केला. कायद्यातील नूतनीकरणानंतर आठ वर्षे सलग संचालकपद राहिल्यास त्याला अवैध ठरविले जाणार होते. मात्र, संचालकांची मुदत पाच वर्षे असल्यामुळे किमान दोन निवडणुकांत संचालक राहता यावे यासाठी ही मुदत १० वर्षे केली. .साधारण १ एप्रिल २०२५ ला हा बदल झाला. त्याची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली. याबाबत कोणीही गांभिर्याने घेतले नाही. कारण कायदा झाल्यापासून पुढे त्याची अंमलबजावणी होते असे सर्वांनी गृहीत धरले होते..मात्र, सिमलामध्ये त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अनेकांनी याबाबत खुलेपणे बोलण्यास सुरुवात केली. कायदा झाल्यापासून पुढे त्याची अंमलबजावणी व्हावी, म्हणजे २०२५ पासून पुढे २०३५ पर्यंतचा कालावधी गृहीत धरावा, यासाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतली आहे. .जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील सहकारी बँकांचे निम्मे संचालक यामुळे अपात्र होणार आहेत. वीरशैव बॅंकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून हे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या विनंतीवरून आम्ही न्यायालयात गेलो आहे.- निपुण कोरे, अध्यक्ष, नागरी बॅंक्स असोसिएशन आणि वारणा बॅंक.पुढील सुनावणी याच महिन्यात जिल्ह्यातील वीरशैव मल्टिस्टेट बॅंकेची निवडणूक जाहीर होणार आहे. त्यासाठी बॅंकेत सलग १० वर्षे असलेल्या संचालकांची यादी मागविली आहे. यानुसार पन्नास टक्के संचालक अपात्र ठरू शकतात. याचसोबत आजरा बॅंकेचेही संदर्भ आहेत. त्यामुळे नागरी बॅंक्स असोसिएशनच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील २६ बॅंकांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आहे. नुकतीच त्याची एक सुनावणी झाली असून, पुढील सुनावणी याच महिन्यात होणार आहे..दृष्टिक्षेपात...देशात १४७२ नागरी सहकारी बॅंका, राज्यात ४५८ सहकारी बॅंका, जिल्ह्यात ४४ नागरी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, प्रत्येक बॅंकेत साधारण १७ ते १९ संचालक,निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास राजकारण बदलणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.