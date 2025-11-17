कोल्हापूर

Cow Attack:'वैरणीसाठी गेलेल्या युवकावर गव्याचा हल्ला'; बोरगाव येथे शेतातील बांधावरील गाजर गवत कापत हाेते अन्..

Borgav Incident: संदीप काटकर हे सकाळी युवराज विठ्ठल काटकर यांच्या बारथळ नावाच्या शेतातील बांधावरील गाजर गवत कापण्यासाठी गेले होते. यावेळी ऊसात दबा धरून बसलेल्या गव्याने त्याच्यावर हल्ला केला.
Cow Attack

Cow Attack

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बाजारभोगाव: पन्हाळा तालुक्यातील पोर्ले तर्फ बोरगाव येथे वैरणीसाठी गेलेल्या संदीप दिनकर काटकर या युवकावर गव्याने हल्ल्या केलेल्या गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना सोमवार सकाळी सातच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
attack
Youth
Cow
district
grass
Animal attacks in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com