Kolhapur CPR scam : अधिकृत बंद, अनधिकृत सुरूच!’ सीपीआरमधील ५–६% वसुलीचा पर्दाफाश; स्टिंग ऑपरेशनने दाखवले भ्रष्टाचाराचे रजिस्टर

कोल्हापूर : वैद्यकीय बिले मंजुरीसाठी पूर्वी सीपीआर रुग्णालयात एकूण बिलाच्या तीनटक्के रकमेची अधिकृत कपात केली जात होती, त्याची पावतीही संबंधितांना मिळायची. हे तीन टक्के भरल्यानंतर मिळालेली पावती प्रस्तावासोबत जोडल्यानंतर बिले मंजूर होत होती. आता ही प्रक्रिया बंद झाली आणि अनधिकृत वसुली सुरू असल्याचा पर्दाफाश सोमवारी (ता. ८) झाला. .दरम्यान, काल उघडकीस आलेला प्रकार हा हिमनगाचे टोक आहे, खोलात जाऊन चौकशी झाल्यास मोठा गैरव्यवहार बाहेर येण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने चौकशी होण्याची गरज आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यासह पत्नी व दोन मुलांसाठी झालेल्या वैद्यकीय खर्चाचा परतावा दिला जातो. .Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमध्ये शिवसेनेचे स्टिंग ऑपरेशन; उघड झाले वैद्यकीय बिलांच्या लाखो रुपयांच्या व्यवहारांचे गुप्त हिशेब.त्यासाठी कर्मचारी ज्या कार्यालयात काम करतो, त्या कार्यालयाकडून ज्या रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार झाले, त्या रुग्णालयांच्या बिलांसह प्रस्ताव सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे छाननीसाठी पाठवला जातो. .या छाननीत संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कोणते उपचार झाले, त्याचा सरकारी खर्च किती, प्रत्यक्षात किती सादर केला याचा लेखाजोखा होऊन सरकारी नियमानुसार प्रस्तावातील रक्कम मंजूर केली जात होती. जेवढी रक्कम मंजूर झाली, त्यावर तीन टक्क्यांप्रमाणे होणारे पैसे भरल्यानंतर त्याची अधिकृत पावती संबंधित कर्मचाऱ्याला दिली जात होती. ही पावती प्रस्तावाला जोडल्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जायची..Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमधील 'कमिशन कनेक्शन' उघड; स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या लढ्यामुळे रुग्णांचे पैसे परत.प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा संबंधित कर्मचारी कोणत्या कार्यालयात कार्यरत आहे, त्याठिकाणी तो जात होता आणि तेथून प्रत्यक्ष पैसे मिळण्यासाठी तो कोषागार कार्यालयाकडे पाठवला जायचा. निधीच्या उपलब्धतेनुसार कोषागारकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत होती..अधिकृत पैसे भरूनही त्या व्यतिरिक्त एक-दोन टक्के रकमेची मागणी होत होती. त्यातून होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने चार वर्षांपूर्वी अधिकृतपणे घेतली जाणारी तीन टक्के रक्कम बंद केली. .यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काहीही रक्कम न घेता बिले मंजूर करण्याचे आदेश दिले; पण प्रत्यक्षात पाच ते सहा टक्के रक्कम घेतली जात असल्याचे पुरावेच काल शिवसेना ठाकरे गटाने केलेल्या 'स्टिंग ऑपरेशन'मधून पुढे आले. .घेतलेल्या पैशांची नोंद असलेले रजिस्टरच सापडल्याने पैसे घेतले नाहीत, असे म्हणण्यालाही वाव राहिलेला नाही. त्यामुळे अगोदरच रुग्णालयातील खर्चाने मेटाकुटीला आलेल्या कर्मचाऱ्याची सीपीआरमध्ये कशी लूट होते याचे उदाहरण समोर आले..गंभीर दखल घेण्याची गरजआरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ हे दोघेही कोल्हापूरचे आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यात एवढा मोठा गैरव्यवहार पुराव्यानिशी उघड झाल्याने या दोघांचीही जबाबदारी वाढली आहे. कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता रजिस्टरमध्ये ज्यांना पैसे दिल्याच्या नोंदी आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.