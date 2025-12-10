कोल्हापूर

Kolhapur CPR scam : अधिकृत बंद, अनधिकृत सुरूच!’ सीपीआरमधील ५–६% वसुलीचा पर्दाफाश; स्टिंग ऑपरेशनने दाखवले भ्रष्टाचाराचे रजिस्टर

Sting Operation Reveals : अधिकृत तीन टक्के कपात बंद असतानाही सीपीआरमध्ये पाच–सहा टक्क्यांची अनधिकृत वसुली सुरू असल्याचा पर्दाफाश.
(संकलन - निवास चौगले)सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : वैद्यकीय बिले मंजुरीसाठी पूर्वी सीपीआर रुग्णालयात एकूण बिलाच्या तीनटक्के रकमेची अधिकृत कपात केली जात होती, त्याची पावतीही संबंधितांना मिळायची. हे तीन टक्के भरल्यानंतर मिळालेली पावती प्रस्तावासोबत जोडल्यानंतर बिले मंजूर होत होती. आता ही प्रक्रिया बंद झाली आणि अनधिकृत वसुली सुरू असल्याचा पर्दाफाश सोमवारी (ता. ८) झाला. 

