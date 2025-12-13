Kolhapur CPR Hospital : ‘सीपीआर’मधील डायरी प्रकरण गंभीर; दोषींवर कारवाई करण्याची आरोग्यमंत्र्यांची ग्वाही

कोल्हापूर : येथील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कक्षात वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीसाठी रक्कम दिल्याच्या नोंदी असलेली डायरी नुकतीच सापडली. या प्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रश्न मांडला. .या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, तसेच राज्यभरातील वैद्यकीय बिलांची कामे ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सभागृहात दिले..Kolhapur CPR Hospital : सीपीआरमधील ‘गुप्त डायरी’ उघडकीस; वैद्यकीय बिलांच्या देवाणघेवाणींनी आरोग्य विभागात खळबळ उडाली.सीपीआर रुग्णालयातील शल्यचिकित्सकांच्या कक्षात वैद्यकीय बिले व दिव्यांग दाखले देण्यासाठी अडवणूक होत असल्याच्या आरोपावरून शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा शल्यचिकित्सकांना निवेदन दिले होते..त्यावेळी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याच्या नोंदी असलेली डायरी शल्यचिकित्सकांच्या कक्षात सापडली. आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात असा प्रकार घडल्याने ही बाब गंभीर असल्याचेही जाधव यांनी नमूद केले..Kolhapur CPR Corruption : सीपीआरमधील वैद्यकीय बिलांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या लाचांची गंभीर चौकट उघड; ठाकरे गटाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची ठाम मागणी.यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘वरील मुद्दा केवळ कोल्हापूरपुरता मर्यादित नाही, तर राज्यातील सर्वच ठिकाणी वैद्यकीय दाखल्यांमध्ये अनियमितता आढळतात. त्यासाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. .चौकशीत दोषी आढळलेल्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल.’ ते पुढे म्हणाले, ‘डायरी प्रकरणातील दोषींवर कारवाई होणारच; पण त्यावर न थांबता राज्यातील वैद्यकीय बिलांसाठी जी आर्थिक मागणी केली जाते, तो अनेक ठिकाणांचा गंभीर विषय आहे. .अनेक कर्मचारी याबाबत त्रस्त आहेत. म्हणून राज्यातील सर्व वैद्यकीय बिले यापुढे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार असून, जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.