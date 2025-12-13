कोल्हापूर

Kolhapur CPR Hospital : ‘सीपीआर’मधील डायरी प्रकरण गंभीर; दोषींवर कारवाई करण्याची आरोग्यमंत्र्यांची ग्वाही

Medical Bills Scam : सीपीआर रुग्णालयातील शल्यचिकित्सकांच्या कक्षात आर्थिक देवाणघेवाणीच्या नोंदी असलेली डायरी सापडल्याने आरोग्य विभागातील गैरप्रकार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : येथील जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कक्षात वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीसाठी रक्कम दिल्याच्या नोंदी असलेली डायरी नुकतीच सापडली. या प्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रश्न मांडला.

