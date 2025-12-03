कोल्हापूर

Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमधील ‘कमिशन कनेक्शन’ उघड; स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या लढ्यामुळे रुग्णांचे पैसे परत

Private Lab Scam Exposed : सीपीआरमधील रुग्णांकडून खासगी प्रयोगशाळेने रक्त तपासणीसाठी घेतलेले पैसे आज रुग्णांना परत देण्यात आले. चार दिवसांपूर्वी सीपीआर रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागातील काही रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळेने पैसे घेऊन रक्ततपासणी केली होती.
कोल्हापूर : छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार (सीपीआर) रुग्णालयातील काही डॉक्टर आणि खासगी लॅब चालकांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांकडून रक्त तपासणीच्या नावाखाली उकळलेले पैसे परत मिळवून देण्यात स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडला यश आले.

