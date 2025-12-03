Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमधील ‘कमिशन कनेक्शन’ उघड; स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या लढ्यामुळे रुग्णांचे पैसे परत

कोल्हापूर : छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार (सीपीआर) रुग्णालयातील काही डॉक्टर आणि खासगी लॅब चालकांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांकडून रक्त तपासणीच्या नावाखाली उकळलेले पैसे परत मिळवून देण्यात स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडला यश आले. .सीपीआरमधील रुग्णांकडून खासगी प्रयोगशाळेने रक्त तपासणीसाठी घेतलेले पैसे आज रुग्णांना परत देण्यात आले. चार दिवसांपूर्वी सीपीआर रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागातील काही रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळेने पैसे घेऊन रक्ततपासणी केली होती. .Kolhapur CPR : सीपीआरमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र रॅकेटचा भंडाफोड! डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांच्या मतांची चौकशी अहवाल.त्याविरोधात स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे रूपेश पाटील यांनी पाठपुरावा केला. याची दखल आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही घेतली होती. पाटील यांनी सांगितले की, ‘काही दिवसांपासून सीपीआर रुग्णालयातील काही विभागांत डॉक्टरांकडून रुग्णांना बाहेरील खासगी लॅबमध्ये तपासणीसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. .तपासण्यांसाठी एक ते तीन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम घेऊन खासगी प्रयोगशाळा रक्त तपासणी करून देत होत्या. त्यातील निम्मी रक्कम संबंधित डॉक्टरांना ‘कमिशन’ म्हणून मिळत असल्याचे उघड झाले. .Kolhapur CPR Hospital Dispute : सीपीआरमध्ये डॉक्टर विरुद्ध महिला वकील! ‘ना हरकत’ दाखल्याच्या विलंबावरून रुग्णालयात चांगलाच गोंधळ.तपासणीचे अहवाल रुग्ण किंवा नातेवाइकांना न देता थेट डॉक्टरांच्या मोबाईलवर पाठवले जात होते. गेल्या गुरुवारी असा प्रकार घडला. त्यानंतर संभाजी ब्रिगेडने सीपीआर प्रशासन, संबंधित डॉक्टर व सुरक्षारक्षकांना धारेवर धरले.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.