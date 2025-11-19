Kolhapur News: तपासणी न करताच दिला दिव्यांग दाखला, सीपीआरमध्ये धक्कादायक प्रकार

कोल्हापूर: कोणत्याही डॉक्टरांनी तपासणी न करता, त्यांचे मत न घेता छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयातील (सीपीआर) जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी एका शिक्षकाला दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालकांना कळविले असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. .सीपीआरमधून दिव्यांगांना बनावट दाखले दिले जात असल्याचे अनेक आरोप झाले आहेत. याची दखल घेऊन शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार यांनी याबाबत शिष्टमंडळासह निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली होती. यामध्ये शिक्षक असलेल्या एकासह इतरांची माहिती दिली होती. यानंतर तत्कालीन अधिष्ठातांनी पाच जणांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. .Kolhapur News: ईस्राइलच्या नख्मनला कोल्हापुरकरांचा आधार; हरवलेली बॅग शोधताना मदतीने भारावला.त्यानुसार शिक्षक राजकुमार रामचंद्र वाघमोडे यांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत चौकशी झाली.समितीचे अध्यक्ष डॉ. शिशिर मिरगुंडे, डॉ. पवन खोत, डॉ. भूषण मिरजे, डॉ. सतीश देसाई, डॉ. मानसिंग जगताप यांनी ही चौकशी केली. चौकशीत समितीने दिलेल्या निष्कर्ष व अभिप्रायात म्हटले आहे की, २५ एप्रिल २०२५ ला राजकुमार वाघमोडे (वय ४५) यांनी सीपीआरमध्ये रुग्ण नोंदणी करून बाह्यरुग्ण तपासणी पेपरवर ‘सीएचडी’ विथ ‘एएसडी’ (हृदयाच्या संबंधित) असे निदान प्रथमदर्शनी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या सहीने नोंद केले आहे. .सीपीआरमध्ये केवळ तपासणी पेपरवरील नोंदणीच्या आधारावर २५ एप्रिल २०२५ ला शंभर रुपयांची अधिकृत पावती करून तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने ते वितरीत केले आहे..Kolhapur News: पहिली निवडणूक – मग काम!’ सहकार क्षेत्रात अलिखित दंडक; सेवा थांबल्या, कर्मचारी राजकीय रणांगणात.वाघमोडे यांच्यावर १० मे २०१० ते ९ जून २०१० दरम्यान हृदय शस्त्रक्रिया झाली आहे. डॉ. देवरे, डॉ. पोटे आणि डॉ. सी. टी. पाटील यांनी ही शस्त्रक्रिया केली आहे. डिस्चार्ज कार्डवर आढळून आलेले रोग निदान, आंतररुग्ण दाखल क्रमांक, शस्त्रक्रिया तारीख याबाबत विभागातील उपलब्ध नोंदवही मधील नोंदीनुसार तफावत आहे, असे डॉ. भूपेंद्र पाटील आणि डॉ. माजिद मुल्ला यांनी तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक यांना कळविले आहे. .डॉ. भूपेंद्र पाटील यांनी लिहिलेली तारीख ही डिस्चार्ज कार्डमधील शस्त्रक्रिया तारखेशी जुळून येत नाही. यावर वैद्यकीय अधीक्षकांनी डॉ. पाटील आणि डॉ. मुल्ला यांनी भविष्यात अशा चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याबाबत दक्ष राहावे, अशी समज दिली आहे..दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी केलेल्या नोंदी व प्रमाणपत्र तसेच उपलब्ध डिस्चार्ज कार्ड यांचे अवलोकन करून डॉ. पाटील आणि डॉ. मुल्ला यांनी रुग्णाची शस्त्रक्रिया हृदयरुग्ण विभागात केली आहे. यामुळे डॉ. पाटील आणि डॉ. मुल्ला समितीस दोषी दिसून येत नाहीत, असेही अहवालात म्हटले आहे..अखेरीस रुग्णालयातील कोणत्याही अध्यापकाने तपासणी न करता किंवा त्यांचे मत न घेता जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी २५ एप्रिल २०२५ ला प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यावर उपसंचालक यांना योग्य ती कारवाई करण्यासाठी कळविले आहे, असे चौकशी अहवालात स्पष्ट केले आहे..प्रशासकीय अधिकारी समिती सदस्य यांनी मत प्रदर्शित केले आहे की, दिव्यांगाबाबत दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांच्या अनुषंगाने वारंवार होणाऱ्या तक्रारीबाबत दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत अपंग कल्याण विभागाच्या आयुक्तांकडे मार्गदर्शन घेणे उचित राहील. प्रशासकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या मताशी समितीने सुद्धा सहमती दर्शवली आहे..नेत्रविभागातील दोघांवर कारवाईची शिफारसदरम्यान, दुसऱ्या एका मुद्द्यांमध्ये अजिंक्य गजानन मगदूम यांना दिलेला डोळ्याबाबतचा दाखला सुद्धा जे. जे. रुग्णालय (मुंबई) यांच्याकडे फेरतपासणीसाठी दिला आहे. रोग निदानात तफावत आढळून येते. .अजिंक्य मगदूम यांना अपिलिय प्राधिकरण जे. जे. समूह रुग्णालयात वैद्यकीत फेरतपासणीसाठी पाठविण्यात यावे, असे समितीने म्हटले आहे. नेत्रविभागाच्या प्रमुखांनी डॉ. अभिजित ढवळे, डॉ. दीपक नरवडे या सहायक प्राध्यापकांवर अधिष्ठातांनी योग्य ती कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे..आम्ही दिलेल्या निवेदनानुसार चौकशी समितीने चौकशी केली आहे. यातून तपासणी न करता दिव्यांगाचे दाखले दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आणखी महत्त्वाची माहिती लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन उघड करणार आहे- संजय पवार, उपनेते, ठाकरे गट शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.