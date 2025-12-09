Kolhapur CPR Hospital Scam : कोल्हापुरात सीपीआरमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लुटलेल्या पैशाची वहीच आली बाहेर, ठाकरे गटाचं स्टिंग ऑपरेशन

Kolhapur Hospital Corruption Expose : छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयालयात (सीपीआर) शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी कोणाला किती रुपये दिले याची नोंद असणाऱ्या लाल रंगाच्या वहीत पाच महिन्यांत ‘मॅडम’ना सहा लाख ९१ हजार रुपये तर,‘सरां’ना ऑगस्ट ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांत पाच लाख रुपये दिल्याची नोंद आहे. त्यामुळे लाखो रुपये घेऊन सेवा करणाऱ्या या मॅडम आणि सर कोण? याचा आरोग्यमंत्री आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनाच शोध घ्यावा लागणार आहे..शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या वैद्यकीय खर्चाची बिले मंजुरीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे येतात. महिन्याला अशी २०० ते ३०० बिले मंजुरीसाठी येतात. ही बिले वेळेत मंजूर केली जात नाहीत. या बिलांवर वजन ठेवल्याशिवाय मंजूर होत नाहीत. अशी वारंवार तक्रार होत होती..आज शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचे उपनेते संजय पवार यांना या वहीबद्दल फोन आला आणि डॉ. वाडीकर यांना घेऊनच या कार्यालयातील फाईलींची झाडाझडती घेतली. यामध्ये, कोणाला किती रुपये दिले याची नोंद वही सापडली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांच्यासोबत ही झाडाझडती झाल्याने एकच खळबळ उडाली. वहीमध्ये केवळ अधिकाऱ्यांचा हिशेब नव्हता, तर यामध्ये एका सामाजिक संघटना व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीही काही रक्कम दिल्याची नोंद आहे..मॅडमचा हिशेब चुकला होता...सापडलेल्या लाल रंगाच्या वहीमध्ये मॅडमला मागील दिलेला पाच नंबरचा हिशेब माझ्याकडून चुकला होता. त्यामधील मॅडमचे १० हजार रुपये १८ जुलै २०२५ रोजी दिले असल्याची संबंधित कर्मचाऱ्याने ठळकपणे नोंद केली आहे..Kolhapur Sangli Road Accident : कोल्हापूर–सांगली हायवेवर भीषण अपघात; विद्यार्थ्यांची कार तीनदा उलटली, विद्यार्थिनीचा मृत्यू.मॅडमना दिलेल्या रकमेची तारीखनिहाय नोंदतारीख नोंदवहीत दिलेली रकमेची नोंद२८ मार्च २०२५ १ लाख ५० हजार रुपये४ एप्रिल २०२५ ३५ हजार रुपये११ एप्रिल २०२५ ४० हजार रुपये (एका कार्यकर्त्याला ४ हजार)२५ एप्रिल २०२५ ७३ हजार रुपये (एका कार्यकर्त्याला ३ हजार)९ मे २०२५ १ लाख ३० हजार रुपये१८ जून २०२५ ८० हजार रुपये२७ जून २०२५ ६८ हजार रुपये१८ जुलै २०२५ ७५ हजार रुपयेतारीख नोंद नाही ४० हजार रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.