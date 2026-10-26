Dajipur Honey Village Project : दाजीपूर 'मधाचे गाव' होण्यापासून अद्याप दूरच! पालकमंत्री आबिटकरांच्या मतदारसंघात प्रकल्प, प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी

राधानगरी : मध संकलन आणि माहिती प्रशिक्षण केंद्रासाठी प्रशस्त इमारतीचे खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडे हस्तांतर आणि ग्रामस्तरीय स्थापनेची कार्यवाही झाली. तरीही केवळ निधीच्या तरतुदीअभावी दाजीपूर ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित होण्यापासून अद्याप दूरच राहिले आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मतदारसंघात हा प्रकल्प होत (Dajipur honey collection and training centre) आहे. मात्र, दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प रखडला असून याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे..मध संकलन रोजगारातून आर्थिक सक्षमता अभयारण्य क्षेत्रात येणाऱ्या पर्यटकांना उत्तम दर्जाचा मध उपलब्धता आहे. मध, मधाची शेती पाहण्याची संधी या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने ग्रामस्थांशी चर्चा करून योजना तयार केली. त्यासाठी शासनस्तरावर पाहणी अहवालही तयार झाला. मधुमक्षिकापालन व्यवसाय विस्ताराला अभयारण्य क्षेत्रात मोठा वाव असल्याने, प्राधान्याने दाजीपूर जिल्ह्यातील दुसरे ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित होण्याचे दृष्टीक्षेपात आले..माहिती व प्रशिक्षण केंद्रासाठी प्राथमिक शाळेच्या विनावापर इमारतीची जिल्हा परिषदेकडे मागणी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेने इमारत नूतनीकरण करून ती मंडळाच्या ताब्यात दिली. त्यातून इमारतीचा प्रश्न निकालात निघाला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मागील वर्षी ‘मधाचे गाव’ योजनेच्या अनुषंगाने नियोजन बैठक घेतली. प्रस्तावास प्रशासकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ दिले दाजीपूरसह सभोवतालच्या मधुमक्षिका पालन होणाऱ्या सहा गावांचा समावेश असणारी ग्रामस्तरीय समितीही स्थापन केली..Sangli Drought Survey : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ट्रिगर-१ मधील चार तालुक्यांचा पंचनामा अहवाल आज सादर होणार; पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण.त्यानंतर दाजीपूरला मधाचे गाव साकारण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळाने ४७ लाख रुपयांचा खर्चाचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे सादर केला. वर्षभरात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. निधीअभावी योजनेची अंमलबजावणी अडून राहिली आहे. मधाचे गाव योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या सहा गावांतील मधुमक्षिका पालन व्यावसायिकांना शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. त्यातून मध उत्पादनात लक्षणीय वाढ होणार आहे. मधाचा स्वतंत्र दाजीपूर ब्रँड बाजारपेठेत उपलब्ध होईल. योजनेचा आराखडा, अंदाजपत्रक तयार आहे. मात्र, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरीअभावी अनिश्चितता कायम राहिली आहे. मात्र, निधी तरतुदीच्या चालढकलीने अंमलबजावणीतील अनिश्चितता वाढली आहे.....तर निधीचा मार्ग सुटेलपालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मतदारसंघातील पाटगाव जिल्ह्यातील पहिले मधाचे गाव म्हणून विकसित झाले. आता दाजीपूर हे त्यांच्याच मतदारसंघातील दुसरे मधाचे गाव बनणार आहे. पालकमंत्र्यांनी हा विषय गांभीर्याने हाताळला तरच नजीकच्या काळात लवकर निधी तरतुदीचा मार्ग सुटणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.