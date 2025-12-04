कोल्हापूर

Kolhapur News : दौलत-अथर्व कारखान्याकडून उसाला ३५०० दर जाहीर; स्वाभिमानींच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला मिळाला यश

Daulat-Atharv Factory Announce : ३६०० दरासाठी शेतकऱ्यांचा वाढता आवाज; वाहतूक–उत्पादन खर्चाने सध्याचा दर अपुरा ठरल्याची भावना जोर धरत असताना, ओलम आंदोलनातून निर्माण झालेल्या दबावानंतर दौलत-अथर्वची भूमिका मवाळ प्रशासनाच्या लेखी हमीमुळे शेतकरी वर्गाचा विश्वास पुन्हा दृढ.
सकाळ वृत्तसेवा
चंदगड : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत-अथर्व कारखान्यानेही यावर्षीच्या उसाला ३५०० रुपये दर देण्याचे मान्य केले आहे. पहिली उचल ३४०० आणि हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये देण्यास प्रशासनाने लेखी संमती दिल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. दीपक पाटील यांनी  सांगितले.

