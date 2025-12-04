Kolhapur News : दौलत-अथर्व कारखान्याकडून उसाला ३५०० दर जाहीर; स्वाभिमानींच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला मिळाला यश

चंदगड : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत-अथर्व कारखान्यानेही यावर्षीच्या उसाला ३५०० रुपये दर देण्याचे मान्य केले आहे. पहिली उचल ३४०० आणि हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये देण्यास प्रशासनाने लेखी संमती दिल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. दीपक पाटील यांनी सांगितले. .यासंदर्भात संघटनेने कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मराठे यांना भेटून निवेदन दिले होते. विभागातील कारखान्यांकडून ३६०० रुपये प्रतिटन दर मिळावा, या मागणीसाठी आठ दिवसांपूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राजगोळी (ता. चंदगड) येथील ओलम कारखान्यावर आंदोलन केले होते. .Kolhapur : राजू शेट्टींचे पीए स्वस्तिक पाटील यांना ऊस आंदोलनावेळी धक्काबुक्की, दालमियाला एका तासात दर जाहीर करण्यास पाडलं भाग....त्यावेळी ओलम प्रशासनाने पहिली उचल ३४०० रुपये आणि हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये देण्याचे कबूल केल्यावर आंदोलन मागे घेतले. याच धर्तीवर दौलत-अथर्वनेही दर द्यावा, या मागणीसाठी संघटनेचे प्रा. पाटील, तालुकाध्यक्ष जगन्नाथ हुलजी, विश्वनाथ पाटील, गजानन राजगोळकर, विरुपाक्ष कुंभार, .गोपाळ गावडे, बाळाराम फडके, मारुती अर्जुनवाडकर, सातू मामगावडे, गोपाळ नागुर्डेकर, राजेंद्र पाटील, जोतिबा पवार, राम बसरीकट्टी, हणमंत सावंत यांचे शिष्टमंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मराठे यांना भेटले. .Solapur Farmers : आमदार अभिजीत पाटील यांनी विठ्ठलच्या सभासदांना दिलेला शब्द पाळावा; ऊस दरासाठी जिल्हा ऊस दर समिती आक्रमक!.कारखान्याला लाभलेली भौगोलिक स्थिती, वाहतूक व इतर उत्पादनांचा विचार करता कारखान्याने ३६०० रुपये दर द्यावा, अशी मागणी केली. मागील देण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगण्यात आले. यावेळी एचआर विभागाचे अश्रू लाड उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.