Kolhapur Dentist End Life : पाठीवरील बॅगेत दगड-विटा भरून तलावात उडी; मित्रांना शेवटचा मेसेज, डॉक्टरचा धक्कादायक निर्णय, चिठ्ठी सापडली अन्...

Kolhapur Rajaram Lake : जयसिंगपूरमधील दंतचिकित्सकाने कोल्हापुरातील राजाराम तलावात आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक बाब. पाठीवरील बॅगेत दगड, मित्रांना अखेरचा मेसेज.
Sandeep Shirguppe
Jayasingpur Dentist : पाठीवरील बॅगेत दगड, विटा भरल्या... मित्र परिवारातील अनेकांना शेवटचा संदेश पाठवला... राजाराम तलावाच्या काठावर दुचाकी उभी करून ‘सुसाईड नोट’ लिहिली आणि पाण्यात उडी घेत त्यांनी जीवन संपवले.

